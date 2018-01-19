Fenerbahçe'de Robin van Persie restleşmesi!

MENAJERİ İNATÇI ÇIKTI

Erdinç Şahin

'dekrizi devam ediyor. 34 yaşındaki oyuncu,ile anlaştı. Hatta tecrübeli oyuncu altyapısından yetiştiğiekibi ile protokol sözleşmesi bile yaptı.Ancak Hollanda ekibinden düşük bir ücret alacak olan RvP, Fenerbahçe’den alacağı olan 2.5 milyon euronun peşine düştü.’un transferi bedelsiz bitirmek adınadiyerek topu üzerinden atmasından sonra 34 yaşındaki golcünün Hollandalı menajeriyönetimin kapısına dayandı. Yaklaşık 2 haftadır Türkiye’de olan Hollandalı temsilci, görüşmelerine aralıksız bir şekilde devam ediyor., baştaolmak üzere görüştüğü tüm yöneticilere, “Oyuncum Türkiye’den ayrılmak istemiyor. Siz onu göndermek istiyorsunuz. O zaman tüm alacaklarını ödeyeceksiniz” diyor.cephesi ise paranın en azından 2.5’un 1 milyon eurosunu’a ödetmek için diretiyor.