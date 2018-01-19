Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Fenerbahçe'de Robin van Persie restleşmesi!

Feyenoord ile düşük bir ücret karşılığı anlaşan Van Persie, Fenerbahçe’den alacağı olan 2.5 milyon euroyu istiyor. Sarı-Lacivertliler, ise RVP’nin alacağının bir kısmını Hollandalı ekipten talep ediyor.

Fenerbahçe'de Robin van Persie restleşmesi!
Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi devam ediyor. 34 yaşındaki oyuncu, Feyenoord ile anlaştı. Hatta tecrübeli oyuncu altyapısından yetiştiği Hollanda ekibi ile protokol sözleşmesi bile yaptı.

Ancak Hollanda ekibinden düşük bir ücret alacak olan RvP, Fenerbahçe’den alacağı olan 2.5 milyon euronun peşine düştü. Feyenoord’un transferi bedelsiz bitirmek adına “Sözleşmeni boşa çıkar” diyerek topu üzerinden atmasından sonra 34 yaşındaki golcünün Hollandalı menajeri Kees Vos, Sarı-Lacivertli yönetimin kapısına dayandı. Yaklaşık 2 haftadır Türkiye’de olan Hollandalı temsilci, görüşmelerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. 
 

MENAJERİ İNATÇI ÇIKTI 


Kees Vos, başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere görüştüğü tüm yöneticilere,  “Oyuncum Türkiye’den ayrılmak istemiyor. Siz onu göndermek istiyorsunuz. O zaman tüm alacaklarını ödeyeceksiniz” diyor. Fenerbahçe cephesi ise paranın en azından 2.5’un 1 milyon eurosunu Feyenoord’a ödetmek için diretiyor.

Akşam


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş'a golcü gelirse kim gidecek?

Beşiktaş'a golcü gelirse kim gidecek?

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber

Beşiktaş'a Pepe'den kötü haber
Beşiktaş Zeki Çelik'i kadrosuna katıyor

Beşiktaş Zeki Çelik'i kadrosuna katıyor
EURO 2024'ün logo ve sloganı açıklandı

EURO 2024'ün logo ve sloganı açıklandı
Loic Remy’den ipleri koparan açıklama!

Loic Remy’den ipleri koparan açıklama!
Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)

Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)
Real Betis'ten Ozan Tufan transferine ilişkin açıklama

Real Betis'ten Ozan Tufan transferine ilişkin açıklama
Ali Koç Bursaspor'a sert çıktı: Kınıyorum

Ali Koç Bursaspor'a sert çıktı: Kınıyorum
Galatasaray'da Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan operasyonu

Galatasaray'da Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan operasyonu
Futbol dünyası moda haftasında bir araya geldi

Futbol dünyası moda haftasında bir araya geldi
Aziz Yıldırım üyelerle bir araya geldi

Aziz Yıldırım üyelerle bir araya geldi