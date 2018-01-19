Fenerbahçe'de Robin van Persie restleşmesi!

Fenerbahçe
'de Robin van Persie
krizi devam ediyor. 34 yaşındaki oyuncu, Feyenoord
ile anlaştı. Hatta tecrübeli oyuncu altyapısından yetiştiği Hollanda
ekibi ile protokol sözleşmesi bile yaptı.
Ancak Hollanda ekibinden düşük bir ücret alacak olan RvP, Fenerbahçe’den alacağı olan 2.5 milyon euronun peşine düştü. Feyenoord
’un transferi bedelsiz bitirmek adına “Sözleşmeni boşa çıkar”
diyerek topu üzerinden atmasından sonra 34 yaşındaki golcünün Hollandalı menajeri Kees Vos, Sarı-Lacivertli
yönetimin kapısına dayandı. Yaklaşık 2 haftadır Türkiye’de olan Hollandalı temsilci, görüşmelerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.
MENAJERİ İNATÇI ÇIKTI
Kees Vos
, başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
olmak üzere görüştüğü tüm yöneticilere, “Oyuncum Türkiye’den ayrılmak istemiyor. Siz onu göndermek istiyorsunuz. O zaman tüm alacaklarını ödeyeceksiniz” diyor. Fenerbahçe
cephesi ise paranın en azından 2.5’un 1 milyon eurosunu Feyenoord
’a ödetmek için diretiyor.
Akşam
Erdinç Şahin