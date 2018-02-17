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Fenerbahçe'de sakatlar döndü ama...

Ligin ikinci yarısının başında sakatlıklar yüzünden oynatacak futbolcu bulamayan Aykut Kocaman, şimdi ise Janssen ve Mehmet Ekici dışında neredeyse herkesin tam kapasiteyle takıma dönmesi sonucu bu defa tatlı bir sıkıntı yaşamaya başladı.

Fenerbahçe'de sakatlar döndü ama...
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligin ikinci yarısının başında sakatlıklar, cezalılar yüzünden oynatacak oyuncu bulamazken, şimdi Vincent Janssen ve Mehmet Ekici dışında neredeyse herkesin tam kapasiteyle takıma dönmesi sonucu bu defa tatlı bir sıkıntı yaşamaya başladı.

Takımın özellikle yükselişe geçmesi, her 3 maça özel prim olması forma savaşını iyice kızıştırdı. Kenarda kalan oyuncular, sık sık Kocaman’ın yanına giderek forma isterken, başarılı teknik adam da hiç kimsenin hevesini kırmadan adaleti sağlamaya çalışıyor.
 

"BİZ BİR TAKIMIZ"


Bu yüzden stoper ve orta saha ikilisi dışında isimleri maçtan maça değiştirmeyi planlayan Kocaman her oyuncusunu oynatmayı planlıyor. Aykut Kocaman ayrıca oyuncularına, “Bu takımda maça kulübede başlamanız ve sahada başlamanız sizi daha çok değerli veya daha az değerli yapmıyor. Biz bir takımız. Burada toplandığımız ilk günden beri bunu anlatıyorum. Hep de buna uygun hareket ettim. Herkes oynamak ister ama sahaya sadece 11 kişiyle çıkabiliriz. Biz hep birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Habertürk


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