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Fenerbahçe'de sıra Boris Rapaic'te

Fenerbahçe, eski yıldızı Milan Rapaic’in oğlu Boris’le 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hırvat forvet, yabancı kontenjanı dolu olduğu için U21 takımında boy gösterecek.

17 Ocak 2018, Çarşamba 11:26
Fenerbahçe'de sıra Boris Rapaic'te
Fenerbahçe, eski yıldızı Milan Rapaic’in oğlu Boris’le 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hırvat forvet, yabancı kontenjanı dolu olduğu için U21 takımında boy gösterecek.

Boris, burada başarılı bir performans sergilerse, kontenjanda yer açıldığı anda A takıma yükselecek. Ülkesinin önde gelen kulüplerinden Hajduk Split’in altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, 2015-16 yılları arasında 1.5 sezon İnter’in U19 takımında kiralık olarak forma giymişti.

Boris, Fenerbahçe’de denemeye alındıktan sonra formuyla göz doldurunca kendisiyle resmi sözleşme imzalandı. Sarı-Lacivertliler, genç oyuncu için bonservis bedeli ödemezken, Boris’e yıllık 100 bin Dolar (380 bin TL) verecek.


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