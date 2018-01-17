Fenerbahçe'de sıra Boris Rapaic'te

Fenerbahçe, eski yıldızı Milan Rapaic
’in oğlu Boris
’le 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hırvat forvet, yabancı kontenjanı dolu olduğu için U21 takımında boy gösterecek.
Boris
, burada başarılı bir performans sergilerse, kontenjanda yer açıldığı anda A takıma yükselecek. Ülkesinin önde gelen kulüplerinden Hajduk Split
’in altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, 2015-16 yılları arasında 1.5 sezon İnter’in U19 takımında kiralık olarak forma giymişti.
Boris, Fenerbahçe’de
denemeye alındıktan sonra formuyla göz doldurunca kendisiyle resmi sözleşme imzalandı. Sarı-Lacivertliler, genç oyuncu için bonservis bedeli ödemezken, Boris’e yıllık 100 bin Dolar (380 bin TL) verecek.
Erdinç Şahin