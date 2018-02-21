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Fenerbahçe'de Skrtel sevinci

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve takımdan uzak kalan tecrübeli savunmacı Martin Skrtel, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı

21 Şubat 2018, Çarşamba 21:02
Fenerbahçe'de Skrtel sevinci
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi’nden gelen misafirler antrenman öncesi oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldiler. Büyük mutluluk yaşayan misafirler, bu anları fotoğraf çektirerek, ölümsüzleştirdiler.


SKRTEL TAKIMLA BERABER ÇALIŞMALARA BAŞLADI


Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00’ta başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



Sarı Lacivertliler'i sevindiren bir diğer olay ise derbi öncesi Martin Skrtel'in takımla beraber çalışmalara başlaması oldu.
 
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 22 Şubat Perşembe günü Can Bartu Tesislerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Christoph Daum'dan derbi açıklamasıChristoph Daum'dan derbi açıklaması
 


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