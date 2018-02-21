Fenerbahçe'de Skrtel sevinci



SKRTEL TAKIMLA BERABER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Christoph Daum'dan derbi açıklaması

Haber Merkezi

, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi’nden gelen misafirler antrenman öncesi oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldiler. Büyük mutluluk yaşayan misafirler, bu anları fotoğraf çektirerek, ölümsüzleştirdiler.Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00’ta başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.Sarı Lacivertliler'i sevindiren bir diğer olay ise derbi öncesi Martin Skrtel'in takımla beraber çalışmalara başlaması oldu.Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 22 Şubat Perşembe günü Can Bartu Tesislerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.