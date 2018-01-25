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Fenerbahçe'de Skrtel şoku

Fenerbahçe'de, Trabzonspor ile oynanacak zorlu maç öncesinde sakatlığı bulunan Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor

Fenerbahçe'de Skrtel şoku
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Skrtel şoku yaşanıyor. Süper Lig 19. haftasında deplasmanda bordo mavililerle karşılaşacak olan sarı lacivertli takımda hafta başından bu yana sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Skrtel'in durumu teknik heyeti düşündürüyor. 


CUMA GÜNÜ NETLEŞECEK


Süper Lig 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de savunmanın önemli isimlerinden Skrtel hafta başından bu yana antrenmanlara katılamadı.

Ağrıları devam ettiği için çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Slovak futbolcunun Trabzonspor deplasmanında oynayıp oynamayacağına Cuma günü karar verilecek.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, son iki taktik antrenmanında da yer almayan Skrtel'in son durumunu görmek için Cuma günü beklerken, Slovak futbolcu eğer bu antrenmanda yer alırsa maç kadrosunda alacak. Ancak ilk 11'de olup olmayacağı konusu henüz netlik kazanmadı. 


GIULIANO VE JANSSEN VE NETO'NUN DA DURUMU BELİRSİZ


Fenerbahçe'de Giuliano, Janssen ve Neto da Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek olan diğer isimler. Sktel'in ise durumu belirsizliğini koruyor. 
 
 


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