Fenerbahçe'de Skrtel şoku



CUMA GÜNÜ NETLEŞECEK



GIULIANO VE JANSSEN VE NETO'NUN DA DURUMU BELİRSİZ

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Skrtel şoku yaşanıyor. Süper Lig 19. haftasında deplasmanda bordo mavililerle karşılaşacak olan sarı lacivertli takımda hafta başından bu yana sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Skrtel'in durumu teknik heyeti düşündürüyor.Süper Lig 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de savunmanın önemli isimlerinden Skrtel hafta başından bu yana antrenmanlara katılamadı.Ağrıları devam ettiği için çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Slovak futbolcunun Trabzonspor deplasmanında oynayıp oynamayacağına Cuma günü karar verilecek.Teknik Direktör Aykut Kocaman, son iki taktik antrenmanında da yer almayan Skrtel'in son durumunu görmek için Cuma günü beklerken, Slovak futbolcu eğer bu antrenmanda yer alırsa maç kadrosunda alacak. Ancak ilk 11'de olup olmayacağı konusu henüz netlik kazanmadı.Fenerbahçe'de Giuliano, Janssen ve Neto da Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek olan diğer isimler. Sktel'in ise durumu belirsizliğini koruyor.