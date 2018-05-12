Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yöneticiler İngiltere yolcusu...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile Asbaşkan Mahmut Uslu, Badou Ndiaye’nin transferi için önümüzdeki hafta İngiltere’ye gidecek.
ÇETİNKAYA VE USLU GİDECEK
Genel menajer Hasan Çetinkaya ile birlikte asbaşkan Mahmut Uslu'nun önümüzdeki hafta içinde İngiltere'ye giderek bu transfer için hem Stoke City hem de oyuncu ile görüşeceği ifade edildi.
KİRALAMA ÜCRETİ ÖDENMEYECEK
Ndıaye'nin sözleşmesinde takım küme düşerse bedelsiz kiralanma hakkının olduğu bir madde olduğu için Fenerbahçe İngiliz ekibine kiralama ücreti ödemeyecek. Yalnızca oyuncunun ücretini ödeyecek.
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