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Fenerbahçe'de Valbuena krizi!

Yedek takımda şans bulmasına bozulan Valbuena, idmana çıkmadı. Skrtel de hafta başından bu yana sakat!

Fenerbahçe'de Valbuena krizi!
Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena krizlerine bir yenisi daha eklendi. Sezonun ilk yarısında şahsi ve tribünlere oynamadığı gerekçesiyle birçok karşılaşmada yedek kalan Fransız yıldız, 2. devrenin ilk mücadelesi olan Göztepe maçında sonradan oyuna girmişti.
 

YİNE YEDEK TAKIMDA

 
Formasını Aatif’a kaptıran tecrübeli oyuncu, Giuliano’nun sakatlanmasıyla 11’in vazgeçilmezi olacağını düşünüyordu. Ancak teknik direktör Aykut Kocaman ona önceki günkü idmanda yedek takımda şans verdi.

Bu duruma bozulan Valbuena, dünkü çalışmaya katılmadı. Valbuena’nın yanı sıra Martin Skrtel’in de arıza çıkardığı öğrenildi. Slovak stoper hafta başından bu yana antrenmanlara katılmadığı belirtildi.

(Şampiy10)


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