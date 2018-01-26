Fenerbahçe'de Valbuena krizi!

YİNE YEDEK TAKIMDA

Erdinç Şahin

'dekrizlerine bir yenisi daha eklendi. Sezonun ilk yarısında şahsi ve tribünlere oynamadığı gerekçesiyle birçok karşılaşmada yedek kalan Fransız yıldız, 2. devrenin ilk mücadelesi olanmaçında sonradan oyuna girmişti.Formasınıkaptıran tecrübeli oyuncu,sakatlanmasıyla 11’in vazgeçilmezi olacağını düşünüyordu. Ancak teknik direktör Aykut Kocaman ona önceki günkü idmanda yedek takımda şans verdi.Bu duruma bozulan Valbuena, dünkü çalışmaya katılmadı.’nın yanı sırade arıza çıkardığı öğrenildi. Slovak stoper hafta başından bu yana antrenmanlara katılmadığı belirtildi.(Şampiy10)