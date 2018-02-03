Fenerbahçe'de Valbuena ve Soldado 11’e

Sarı-Lacivertlilerde
, Gençlerbirliği
karşılaşması öncesi teknik direktör Aykut Kocaman,
ilk 11’de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe’de Martin Skrtel, Neto, Şener, Giuliano’nun
sakatlıkları devam ediyor. Kocaman’ın, Giresun’la oynanan kupa mücadelesinde sakatlanan Hasan Ali Kaldırım’ı
sol bekte, İsla’yı
sağ bekte, stoper ikilisinde Mehmet Topal ile Roman Neustader’i
oynatması bekleniyor.
FORMA YİNE OĞUZ KAAN'IN
Aykut Kocaman
, savunmanın önündeki ikili olarak tercihini Josef de Souza
ile birlikte kupa sınavında oynattığı Oğuz Kağan’dan yana kullanmayı planlıyor.
Tecrübeli hocanın Giresun’la oynanan kupa sınavında ikinci yarı oyuna soktuğu ve bir süredir ligde yedek tuttuğu Valbuena’yı ise bu kez Aatif’in yerine sahaya süreceği ve sol kanatta oynatacağı öğrenildi.
Sağ kanatta Dirar’ın, ortada Alper Potuk’un, forvet hattında ise bu kez Fernandao’nun yerine Soldado’nun sahne alacağı düşünülüyor.
Erdinç Şahin