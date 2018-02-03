Fenerbahçe'de Valbuena ve Soldado 11’e

FORMA YİNE OĞUZ KAAN'IN

Erdinç Şahin

karşılaşması öncesi teknik direktörilk 11’de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.Fenerbahçe’desakatlıkları devam ediyor. Kocaman’ın, Giresun’la oynanan kupa mücadelesinde sakatlanansol bekte,sağ bekte, stoper ikilisindeoynatması bekleniyor., savunmanın önündeki ikili olarak tercihiniile birlikte kupa sınavında oynattığı Oğuz Kağan’dan yana kullanmayı planlıyor.Tecrübeli hocanın Giresun’la oynanan kupa sınavında ikinci yarı oyuna soktuğu ve bir süredir ligde yedek tuttuğu Valbuena’yı ise bu kez Aatif’in yerine sahaya süreceği ve sol kanatta oynatacağı öğrenildi.Sağ kanatta Dirar’ın, ortada Alper Potuk’un, forvet hattında ise bu kez Fernandao’nun yerine Soldado’nun sahne alacağı düşünülüyor.