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Fenerbahçe'de yeni aday Criscito

Luke Shaw, Baba Rahman ve Kenedy için zemin yoklayan Fenerbahçe, 2011-12’den bu yana Zenit forması giyen İtalyan Criscito’yu listeye aldı.

Fenerbahçe'de yeni aday Criscito
Transferde harekete geçmek için eldeki yabancıların ayrılmasını bekleyen Fenerbahçe, bu süreçte yapacağı takviyeler için de arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, sol bek için İngiltere Premier Ligi'nde boy gösteren Luke Shaw, Baba Rahman ve Kenedy için zemin yoklarken, son isim Rusya'dan geldi... Fenerbahçe'nin Zenit'in İtalyan sol beki Domenico Criscito'yu listeye aldığı öğrenildi. Ara transferin resmen başlayacağı 4 Ocak'a kadar futbolcu ile ön temasa geçilecek.
 

SEZON SONU SÖZLEŞME UZATMAYACAK


Criscito, 2011-12 sezonundan bu yana Zenit forması giyiyor. Bu sezon 20. haftası oynanan Rusya Premier Ligi'nde, 20 maçta da sahaya 11'de çıktı ve 90'ar dakika sahada kaldı. 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşme uzatması beklenmeyen İtalyan oyuncuyu devre arasında uygun bedelle transfer etmeyi planlıyor.
 

ÜLKESİ İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR


Criscito'nun İtalya'dan da taliplerinin olduğu, Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna etmek için, eski takım arkadaşı Giuliano'yu devreye sokacağı bildirildi. Teknik heyetin onay verdiği Criscito, 22 kez İtalya Milli Takımı forması da giydi. Oyuncu için son hamle, Van Persie ve Fernandao'nun durumlarının belli olmasının ardından yapılacak. Transfer gerçekleşirse 31 yaşındaki Criscito, Neto ve Giuliano'dan sonra bu sezon Fenerbahçe forması giyecek 3. Zenitli olacak.

(Sabah)
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