Fenerbahçe'de yeni aday Criscito

SEZON SONU SÖZLEŞME UZATMAYACAK

ÜLKESİ İTALYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Erdinç Şahin

Transferde harekete geçmek için eldeki yabancıların ayrılmasını bekleyen, bu süreçte yapacağı takviyeler için de arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, sol bek içinnde boy göstereniçin zemin yoklarken, son isim Rusya'dan geldi...'in İtalyan sol beki'yu listeye aldığı öğrenildi. Ara transferin resmen başlayacağı 4 Ocak'a kadar futbolcu ile ön temasa geçilecek., 2011-12 sezonundan bu yanaforması giyiyor. Bu sezon 20. haftası oynanan Rusya Premier Ligi'nde, 20 maçta da sahaya 11'de çıktı ve 90'ar dakika sahada kaldı. 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşme uzatması beklenmeyen İtalyan oyuncuyu devre arasında uygun bedelle transfer etmeyi planlıyor.Criscito'nun İtalya'dan da taliplerinin olduğu, Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna etmek için, eski takım arkadaşı Giuliano'yu devreye sokacağı bildirildi. Teknik heyetin onay verdiği Criscito, 22 kez İtalya Milli Takımı forması da giydi. Oyuncu için son hamle, Van Persie ve Fernandao'nun durumlarının belli olmasının ardından yapılacak. Transfer gerçekleşirse 31 yaşındaki Criscito, Neto ve Giuliano'dan sonra bu sezon Fenerbahçe forması giyecek 3. Zenitli olacak.(Sabah)