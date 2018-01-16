Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli sakatlandı



GÖZYAŞLARI İÇİNDE KENARA ALINDI

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı özeti

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştı.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştıdığı Sparta Rotterdam'a kiralamak üzere anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli 19. dakikada sakatlandı ve sedyeyle gözyaşları içinde kenara alındı.Genç futbolcunun son durumu ile ilgili olarak Fenerbahçe'den kısa zaman içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. Alınan bilgilere göre oyuncunun sol arka adalesinde kopma olduğu ifade edildi. Yiğithan'ın sakatlığının ardından Rotterdam'a transferi gerçekleşecek mi merak konusu.