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Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli sakatlandı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı

Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli sakatlandı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştı.


GÖZYAŞLARI İÇİNDE KENARA ALINDI


Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştıdığı Sparta Rotterdam'a kiralamak üzere anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli 19. dakikada sakatlandı ve sedyeyle gözyaşları içinde kenara alındı.

Genç futbolcunun son durumu ile ilgili olarak Fenerbahçe'den kısa zaman içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. Alınan bilgilere göre oyuncunun sol arka adalesinde kopma olduğu ifade edildi. Yiğithan'ın sakatlığının ardından Rotterdam'a transferi gerçekleşecek mi merak konusu.

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı özetiİstanbulspor - Fenerbahçe maçı özeti
 


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