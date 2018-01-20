Fenerbahçe’den ayrılan Robin van Persie’den son vurgun!

MALİYETİ 100 MİLYON TL

Erdinç Şahin

, geldiği günden bu yana sorun olan’den sonunda kurtuldu.3 yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın ayrılıp ayrılmayacağı tartışmaları da son buldu ve Van Persie’nin sözleşmesi feshedildi.’den alacakları konusunda oldukça sıkı bir pazarlığa girengolcü, sadece 200 bin Euro’yu (yaklaşık 920 bin TL) bıraktı.maaş pazarlığında da herkesi bezdirdi…diyen yönetim de 4.5 aylık maaş tutarı olan 2 milyon Euro’nun, 1.8 milyon Euro’sunu ödemeyi kabul etti.Böylelikle, Sarı-Lacivertliler, Hollandalı’dan kurtulurken transferi resmen açıklayanpayına ise 200 bin Euro düştü.’dan 6.5 milyon Euro bonservisle alınan Van Persie, 2.5 yılda 20.3 milyon Euro yani yaklaşık 100 milyon TL’ye mal oldu.Senelik 4.9 milyon Euro ile ligin en çok kazananı olan ve maç başına 20 bin Euro alan Persie’ye bu süreçte 13.8 milyon Euro maaş ödendi.