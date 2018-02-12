Fenerbahçe'den bir genç transfer daha

10 NUMARA OYNUYOR, LAKABI ISCO

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ FENERLİ

'MÜTHİŞ YETENEKLERİNİ GÖRDÜK'

ANTALYA'DAKİ KAMPTA KEŞFEDİLDİ

'BÖYLE FIRSAT İKİ KEZ GELMEZ'

Erdinç Şahin

Almanya'dan oyuncu transferi yaptı. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer penceresinin son gününde, kadrosunu genç bir futbolcuyla güçlendirdiği ortaya çıktı. Yeni ismin öncelikle U21 takımında değerlendirileceği ve burada gelişiminin izleneceği belirtiliyor.Kadrosunda bir çok Türk kökenli futbolcuyu da barındıran'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.'da 5. Lig seviyesindeki Ren bölgesel ligindeki takımın 10 numara pozisyonundaki futbolcusu, stilinin benzerliğinden dolayı'ya benzetiliyor.Kendisi de Fenerbahçeli olan Oğuzhan, "Kendimi harika hissediyorum. Çocukluğumdan beri tuttuğum takımın formasını giyecek olmak gurur verici" diye konuştu. Mesut Özil hayranı olan genç futbolcu, geçmişte yıldız futbolcuyla bir araya gelme fırsatı da bulmuştu.SC Hassel'den yeni transfer ettikleri futbolcu hakkında konuşan HSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar "Bağlantılarım sayesinde bir referans bulduk. İdmana çağırıp denedik ve müthiş yeteneklerini hemen gördük" ifadelerini kullandı.FSV Duisburg'un geçtiğimiz haftalarda Antalya'daki kampında yaptığı maçlar oyuncunun kaderini belirledi. Shakhtar Donetsk U21 ve Serik Belediyespor karşısında harikalar yaratan futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Oğuzhan bununla ilgili "Kampın bitiminde Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini duyduğumda çok şaşırdım" dedi.Kendisi de Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Kulüp Başkanı Ayar "Bu Oğuzhan için müthiş bir fırsattı. Dolayısıyla kendisine engel olmak istemedik, önünü açtık. Böyle bir fırsat hayatta iki kez gelmez" diye konuştu.(Milliyet)