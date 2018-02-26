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Fenerbahçe'den 'Çarşı' için suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın maç sonu Aykut Kocaman'la ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı suç duyurusunda bulundu

26 Şubat 2018, Pazartesi 18:25
Fenerbahçe'den 'Çarşı' için suç duyurusu
Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederken, Siyah Beyazlılar'ın taraftar grubu Çarşı'dan karşılaşma sonunda yapılan bir sosyal medya paylaşımında Aykut Kocaman için hakarete varacak ağır bir tanımlama kullanılmıştı. 

Fenerbahçe Kulübü ise resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla bu paylaşım hakkında suç duyurusu yapıldığını belirtti. 

Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ



Çarşı, Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medya hesabından Aykut Kocaman'la ilgili yaptığı paylaşım çok tepki çekmişti.

İşte Çarşı'nın o paylaşımı:


 


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