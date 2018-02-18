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Fenerbahçe'den derbi maçı biletleri açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat'ta konuk olacakları Beşiktaş maçının biletleri için taleplerin sona erdiğini açıkladı

Fenerbahçe'den derbi maçı biletleri açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacakları derbi maçın biletleri için taleplerin sona erdiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili taraftarların yoğun bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Deplasman biletlerinin sınırlı olmasından dolayı yeni taleplerin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Başvuru sırasına göre taleplerin değerlendirileceği ve olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili taraftara bilgi verileceği kaydedildi.

AA


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