Fenerbahçe'den derbi maçı biletleri açıklaması

Nazlı Erdol

de 25 Şubat Pazar günü'la deplasmanda karşılaşacakları derbi maçın biletleri için taleplerin sona erdiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacakmaçıyla ilgili taraftarların yoğun bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Deplasman biletlerinin sınırlı olmasından dolayı yeni taleplerin kabul edilmeyeceği ifade edildi.Başvuru sırasına göre taleplerin değerlendirileceği ve olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili taraftara bilgi verileceği kaydedildi.