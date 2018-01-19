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Fenerbahçe'den dolandırıcılık uyarısı

Fenerbahçe Kulübü, Üniversite Bağış Kampanyası adı altında taraftarları arayan dolandırıcılar konusunda uyarıda bulundu
 

Fenerbahçe'den dolandırıcılık uyarısı
Fenerbahçe Kulübü, Üniversite Bağış Kampanyası adı altında taraftarları arayan dolandırıcılar konusunda uyarıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

'Hayata geçirmeyi planladığımız ve uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda kamu tüzel kişiliğe kavuşturduğumuz Fenerbahçe Üniversitesi’nin açılması konusunda kısa bir süre önce resmi kanallarımız üzerinden bağış kampanyası duyurusu yapılmıştır.

Bu süreç sonrasında bazı taraftarlarımızı, Fenerbahçe Spor Kulübü adına aradıklarını iddia ederek, Fenerbahçe Üniversitesi için bağış topladıklarını veya aranan kişi kongre üyesi ise Seçimli Olağan Kongre’de kullanılmak üzere dijital bileklik satışı yaptığını söyleyen dolandırıcıların ortaya çıktığı yönünde şikayetler almış bulunmaktayız.

Söz konusu aramalarla kulübümüzün hiçbir alakası olmadığını önemle belirtmek isteriz. Fenerbahçe Üniversitesi için başlatılan bağış kampanyası detayları resmi sitemizden ilan edildiği üzere Üniversitemizin belirtilen banka hesabına havale, kulübe gelerek bizzat ödeme ya da kredi kartına 6 taksit yoluyla yapılabilmektedir.



Sadece tarafımızdan belirtilen detaylar doğrultusunda kampanyaya iştirak gerçekleştirilebilmektedir. Bunun dışında telefon veya başka yollarla gelen taleplere itibar etmemeniz gerektiğini önemle hatırlatır, bu şekilde bir talep aldığınızda ivedilikle savcılığa müracaat etmenizi rica ederiz."
 


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