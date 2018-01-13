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Fenerbahçe’den duygulandıran Lefter paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, 13 Ocak 2012'de hayatını kaybeden efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i unutmadı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi hesabından duygusal bir video yayınladı.

Fenerbahçe’den duygulandıran Lefter paylaşımı
Lefter Küçükandonyadis… Türk futbolu ve Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi… 13 Ocak 2012 tarihinde ağır zatürreye bağlı kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan Lefter’i unutmayan Fenerbahçe Kulübü, ‘Futbolun Ordinaryüsü’nün ölüm yıldönümü nedeniyle resmi Twitter hesabından bir paylaşım yayınladı.

O dönem tribünlerin ‘Ver Leftere yaz deftere’ şeklindeki tezahüratına atıfta bulunularak ‘Bitti kalem doldu defter… Efsaneler ölmez Lefter’ mesajı ile paylaşılan duygusal video, büyük beğeni kazandı.



 
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