Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan açıklaması

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Erdinç Şahin

'ın artık takımda düşünmediğiayrılıyor. Orta sahada sıkıntı bulunmasına rağmeno bölgede kullanan ama Ozan Tufan'a af çıkarmayan'ın gönderilmesi için yönetime raporunu sundu.İspanya'dan teklifler olduğu bilinen Ozan, kulüp binasına çağrıldı. Milli oyuncu, fesih görüşmeleri için Kadıköy'e gitti.Kendisinden kulüp bulunması istenen ve bulamayan 22 yaşındaki oyuncu feshin gerçekleşmesiyle boşta kalacak.