Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan açıklaması

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman
'ın artık takımda düşünmediği Ozan Tufan
, Sarı-Lacivertlilerden
ayrılıyor. Orta sahada sıkıntı bulunmasına rağmen Hasan Ali Kaldırım'ı
o bölgede kullanan ama Ozan Tufan'a af çıkarmayan Kocaman, Ozan
'ın gönderilmesi için yönetime raporunu sundu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR
İspanya'dan teklifler olduğu bilinen Ozan, kulüp binasına çağrıldı. Milli oyuncu, fesih görüşmeleri için Kadıköy'e gitti.
Kendisinden kulüp bulunması istenen ve bulamayan 22 yaşındaki oyuncu feshin gerçekleşmesiyle boşta kalacak.
Erdinç Şahin