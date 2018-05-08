Fenerbahçe'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!

TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Erdinç Şahin

’ın teknik direktörlük koltuğuna getirildiği İskoç ekibi,’e kaptırılan şampiyonluk sonrasında gelecek sezon için iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı.İngiliz basınında yer alan habere göre;’da beraber forma giydiği savunma oyuncusu’i transfer etmek isteyen Gerrard, sarı lacivertli kulüpten veto yedi.2 sezon önce’dan yaklaşık 5 milyon pound bedelle transfer edilen Slovak savunmacı hakkında konuşan, “Takımın önemli bir parçası ve bu yaz hiçbir yere gitmeyecek. Burada mutlu, neden ayrılsın ki?” ifadelerini kullandığı belirtildi.Skrtel’ın savaşçı ruhuna değinen Kocaman, “O cesur bir savaşçı ruha sahip. Kasımpaşa maçında futbol kariyerimde gördüğüm en kötü yarayı aldı. Kafası patladı ama 5 dikiş atıp maça devam etti. Sonrasında da hastaneye gidip tekrar dikiş atıldı. Bu onun karakteri” dedi.ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan tecrübeli savunmacı bu sezon oynadığı 19 Süper Lig maçında 3 gol atma başarısı gösterdi.