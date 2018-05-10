Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası

BEŞiKTAŞ'TAN FAZLA ÖDÜYORLAR

Erdinç Şahin

’nin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun, Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığı rakamdan daha iyi teklifler aldığı öğrenildi. Bu sezon 1,5 milyon euro kazanankontratına ek maddeler ve özel bonuslar konulmasını istediği, yönetimin de buna olumlu baktığı ifade edildi.Beşiktaş’ta takım kaptanıile yönetim kurulu arasında yeni sözleşme imzalanmasına rağmen bazı pürüzlerin olduğu ortaya çıktı.Siyah-beyazlı takımadöneminde gelen ve’de kaldığı sürecedışında bir takımın formasını giymeyeceğini her fırsatta dile getiren yetenekli futbolcunun yıllık ücret konusunda iyileştirme beklediği öğrenildi. Sezon ortasında yönetimin tüm şartlarını kabul ederek ön protokol imzalayan Oğuzhan’ın buna rağmen iyi teklifler aldığı vurgulandı.’ın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken gelen tekliflerin,’ın verdiği paradan yüksek olduğu aktarıldı.Son iki sezon elde edilen şampiyonluklarda çok büyük pay sahibi olan Oğuzhan’ın bu beklentisine olumlu yaklaşan yönetimin, söz konusu rakamı artırmaya sıcak baktığı ve sözleşmeye ek bonuslar koyabileceği belirtildi. Ama bir sorun çıkması durumunda özellikle Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip edecekYıllık ücreti 1,5 milyon euro olan Oğuzhan takımda en az kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Kartal’da Pepe 4 milyon 750 bin euro, Negredo 4 milyon 250 bin euro, Medel 2,3 milyon euro, Lens ise 2 milyon 250 bin euro kazanıyor.