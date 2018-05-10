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Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası

Beşiktaş'ın kaptanı sezon ortasında imzaladığı yeni sözleşmedeki yıllık ücretinin artırılmasını istiyor.

10 Mayıs 2018, Perşembe 10:23
Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası
Everton ve Fenerbahçe’nin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun, Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığı rakamdan daha iyi teklifler aldığı öğrenildi. Bu sezon 1,5 milyon euro kazanan Oğuzhan’ın kontratına ek maddeler ve özel bonuslar konulmasını istediği, yönetimin de buna olumlu baktığı ifade edildi.

Beşiktaş’ta takım kaptanı Oğuzhan Özyakup ile yönetim kurulu arasında yeni sözleşme imzalanmasına rağmen bazı pürüzlerin olduğu ortaya çıktı.
 

BEŞiKTAŞ'TAN FAZLA ÖDÜYORLAR


Siyah-beyazlı takıma FEDA döneminde gelen ve Türkiye’de kaldığı sürece Beşiktaş dışında bir takımın formasını giymeyeceğini her fırsatta dile getiren yetenekli futbolcunun yıllık ücret konusunda iyileştirme beklediği öğrenildi. Sezon ortasında yönetimin tüm şartlarını kabul ederek ön protokol imzalayan Oğuzhan’ın buna rağmen iyi teklifler aldığı vurgulandı. Everton ve Fenerbahçe’nin Oğuzhan’ın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken gelen tekliflerin, Beşiktaş’ın verdiği paradan yüksek olduğu aktarıldı.

Son iki sezon elde edilen şampiyonluklarda çok büyük pay sahibi olan Oğuzhan’ın bu beklentisine olumlu yaklaşan yönetimin, söz konusu rakamı artırmaya sıcak baktığı ve sözleşmeye ek bonuslar koyabileceği belirtildi. Ama bir sorun çıkması durumunda özellikle Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip edecek

Yıllık ücreti 1,5 milyon euro olan Oğuzhan takımda en az kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Kartal’da Pepe 4 milyon 750 bin euro, Negredo 4 milyon 250 bin euro, Medel 2,3 milyon euro, Lens ise 2 milyon 250 bin euro kazanıyor.

MİLLİYET


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