Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Jordan Ferri

Erdinç Şahin

Kulübünden ayrılmayı kafasına koyan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, menajerinile sözleşmesini feshedip,'yı Türkiye'ye getiren'le anlaştı.'in ilk işi ise'yi'ye tavsiye etmek oldu. Fransız radyosu, oyuncunun yeni menajeri kanalıylaekibiyle bir ön görüşme yaptığını duyurdu.Haberde,'le de kontak halinde olan'un da ilgilendiği bildirildi. Fransız oyuncu bu sezon 16 maçta sadece 658 dakika oynadı ve 3 asist yaptı.