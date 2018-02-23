Fenerbahçe derbilerde yenilgiyi unuttu

SON YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

SADECE 3 GOL YEDİ

BEŞİKTAŞ'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

FENERBAHÇE VODAFONE PARK'TA KAYBETMİYOR

Erdinç Şahin

, 27 Eylül 2015’ten sonra’la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.Sarı-lacivertliler,’nda konuk olduğu Beşiktaş’a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015’de Galatasaray, 7 Mayıs 2017’de Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü.Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-129 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-013 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-020 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-03 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-023 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-17 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-123 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-122 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş’a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.Rakibine 27 Eylül 2015’te Süper Lig’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş’la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 kez karşılaştı.Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-03 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-05 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-17 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-123 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1ın yeni stadı’ta yenilgi yüzü görmedi.Dolmabahçe’deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.Vodafone Park’ta Beşiktaş’a bugüne dek ilk ve tek yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat 2017’de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini Robin van Persie’nin tek golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig’de Vodafone Park’ta oynanan tek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 1-1 berabere bitmişti.AA