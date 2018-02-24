Fenerbahçe derbiye hazır



YILDIRIM VE EKŞİOĞLU İDMANI TAKİP ETTİ

Haber Merkezi

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00’da başladı.Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı-Lacivertli ekip bugün yaptığı antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi. Asbaşkanlardan Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu da bugün yapılan çalışmayı bir süre takip ettiler.