Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ

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BU SEZONKİ KARŞILAŞMALAR

Haber Merkezi

Fenerbahçe DoğuşAnadolu EfesFenerbahçe Doğuş​Anadolu EfesFenerbahçe DoğuşAnadolu EfesFenerbahçe DoğuşAnadolu EfesKarşılaşmaya etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Kenardan gelen Doğuş'un kattığı enerji ve Motum, Simon gibi isimlerinin dış şut isabetleriyle Anadolu Efes, güçlü rakibi Fenerbahçe Doğuş karşısında ilk çeyreği 26-14 önde tamamladı.Anadolu Efes, ikinci çeyreğin büyük bölümünde aradaki farkı korumayı başardı. Periyodun son bölümünde Melli ve Vesely ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, farkı tek hanelere indirmeyi başardı ve ilk yarı 45-36 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi.Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Anadolu Efes, farkı korumayı başarsa da Fenerbahçe Doğuş, çeyreğin ikinci bölümünde geri gelmeyi başardı. Guduric, Wanamaker ve Vesely ile etkili olan Fenerbahçe, farkı azaltarak üçüncü çeyreği 67-61 geride tamamladı.Son çeyreğin başında Fenerbahçe, Datome'den gelen üçlükle skoru 67-66'ya getirdi. Anadolu Efes tekrar farkı açsa da maçın son bölümünde Fenerbahçe Doğuş, geri gelmeyi başard. Büyük heyecan yaşanan karşılaşmada son 27.9 saniyeye 81-80 Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi. Anadolu Efes, çizgiden hata yapmayarak skoru 83-80'e getirdi fakat son hücumda Fenerbahçe bulduğu şansları değerlendiremezken kazanan 83-80'lik skorla Anadolu Efes oldu.İki takım bu sezon dört kez karşılaştı. EuroLeague’de oynanan iki müsabakada da kazanan Fenerbahçe Doğuş oldu. Ligdeki mücadeledeki ilk mücadelede gülen taraf Anadolu Efes olurken, ekibimiz rövanşı farklı skorla aldı.McCollum 29, Ledo 13, Simon 12 // Wanamaker 20, Melih 16, Vesely 13Vesely 15, Wanamaker 14, Datome 12 // Simon 20, Dunston 14, Stimac 12Douglas 29, McCollum 18, Dragic 9 // Wanamaker 18, Melih 16, Melli 14Wanamaker 15, Thompson 14, Melih 13, Vesely 13 // McCollum 22, Motum 15, Yiğitcan 11, Doğuş 10