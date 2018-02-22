Fenerbahçe Doğuş - AX Olimpia Milan (Canlı anlatım)

FENERBAHÇE DOĞUŞ - AX OLIMPIA MILAN



FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM

Haber Merkezi

Hava atışı yapıldı ve maç başladıFenerbahçe Doğuş, EuroLeague’deki son maçında Brose Bamberg’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk etti. Doğuş, mücadeleyi 77-69 kazanarak 15. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 26 sayı ve 11 ribaund ile yıldızlaştı.Obradovic’in öğrencileri, son resmi maçına PTT Türkiye Kupası’nda çıktı. Fenerbahçe Doğuş, çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes’e 80-83 yenildi. Sarı lacivertlilerde Jan Vesely 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asist ile oynarken; Marko Guduric ise 17 sayı, 7 asist ve 4 ribaund üretti.Fenerbahçe'de sakatlık sorunu olan oyuncu bulunmuyor. Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed ise Milli Takım kampında yer aldıkları için bu mücadelede forma giymeyecekler.Sayı: 79.6 – 82.2Hücum Ribaundu: 10.3 – 8.9Savunma Ribaundu: 22.5 – 21.9Toplam Ribaund: 32.8 – 30.8Asist: 18.8 – 16.6Top Çalma: 6.3 – 5.1Blok: 3.1 – 2.52 Sayı Yüzdesi: 53.1 % - 53.1 %3 Sayı Yüzdesi: 40.0 % - 37.8 %SA Yüzdesi: 77.4 % - 77.0 %Verimlilik: 92.6 – 88.0Sayı: 74.7 – 87.0Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.0Savunma Ribaundu: 20.5 – 24.2Toplam Ribaund: 31.4 – 34.2Asist: 16.5 – 18.9Top Çalma: 6.2 – 5.7Blok: 2.5 – 2.02 Sayı Yüzdesi: 51.3 % - 54.1 %3 Sayı Yüzdesi: 35.0 % - 42.2 %SA Yüzdesi: 75.3 % - 79.1 %Verimlilik: 78.7 – 98.3