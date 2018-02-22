Fenerbahçe Doğuş - AX Olimpia Milan (Canlı anlatım)

FENERBAHÇE DOĞUŞ - AX OLIMPIA MILAN
1.PERİYOT:
Hava atışı yapıldı ve maç başladı
FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM
Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague’deki son maçında Brose Bamberg’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk etti. Doğuş, mücadeleyi 77-69 kazanarak 15. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 26 sayı ve 11 ribaund ile yıldızlaştı.
Obradovic’in öğrencileri, son resmi maçına PTT Türkiye Kupası’nda çıktı. Fenerbahçe Doğuş, çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes’e 80-83 yenildi. Sarı lacivertlilerde Jan Vesely 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asist ile oynarken; Marko Guduric ise 17 sayı, 7 asist ve 4 ribaund üretti.
Fenerbahçe'de sakatlık sorunu olan oyuncu bulunmuyor. Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed ise Milli Takım kampında yer aldıkları için bu mücadelede forma giymeyecekler.
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 79.6 – 82.2
Hücum Ribaundu: 10.3 – 8.9
Savunma Ribaundu: 22.5 – 21.9
Toplam Ribaund: 32.8 – 30.8
Asist: 18.8 – 16.6
Top Çalma: 6.3 – 5.1
Blok: 3.1 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: 53.1 % - 53.1 %
3 Sayı Yüzdesi: 40.0 % - 37.8 %
SA Yüzdesi: 77.4 % - 77.0 %
Verimlilik: 92.6 – 88.0
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 74.7 – 87.0
Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.0
Savunma Ribaundu: 20.5 – 24.2
Toplam Ribaund: 31.4 – 34.2
Asist: 16.5 – 18.9
Top Çalma: 6.2 – 5.7
Blok: 2.5 – 2.0
2 Sayı Yüzdesi: 51.3 % - 54.1 %
3 Sayı Yüzdesi: 35.0 % - 42.2 %
SA Yüzdesi: 75.3 % - 79.1 %
Verimlilik: 78.7 – 98.3
Haber Merkezi