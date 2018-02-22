Fenerbahçe Doğuş - AX Olimpia Milan (Maç özeti)

Fenerbahçe Doğuş
evinde
AX Olimpia Milan'ı rahat geçti. Bu sonuçla birlikte 16 galibiyet 7 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Doğuş EuroLeague'de maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
MAÇ ÖZETİ
4.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 89 - AX Olimpia Milan 70
3.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 65 - AX Olimpia Milan 48
2. PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 48 - AX Olimpia Milan 33
1.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 23 - AX Olimpia Milan 20
FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM
Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague’deki son maçında Brose Bamberg’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk etti. Doğuş, mücadeleyi 77-69 kazanarak 15. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 26 sayı ve 11 ribaund ile yıldızlaştı.
Obradovic’in öğrencileri, son resmi maçına PTT Türkiye Kupası’nda çıktı. Fenerbahçe Doğuş, çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes’e 80-83 yenildi. Sarı lacivertlilerde Jan Vesely 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asist ile oynarken; Marko Guduric ise 17 sayı, 7 asist ve 4 ribaund üretti.
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 79.6 – 82.2
Hücum Ribaundu: 10.3 – 8.9
Savunma Ribaundu: 22.5 – 21.9
Toplam Ribaund: 32.8 – 30.8
Asist: 18.8 – 16.6
Top Çalma: 6.3 – 5.1
Blok: 3.1 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: 53.1 % - 53.1 %
3 Sayı Yüzdesi: 40.0 % - 37.8 %
SA Yüzdesi: 77.4 % - 77.0 %
Verimlilik: 92.6 – 88.0
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Milan):
Sayı: 74.7 – 87.0
Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.0
Savunma Ribaundu: 20.5 – 24.2
Toplam Ribaund: 31.4 – 34.2
Asist: 16.5 – 18.9
Top Çalma: 6.2 – 5.7
Blok: 2.5 – 2.0
2 Sayı Yüzdesi: 51.3 % - 54.1 %
3 Sayı Yüzdesi: 35.0 % - 42.2 %
SA Yüzdesi: 75.3 % - 79.1 %
Verimlilik: 78.7 – 98.3
Haber Merkezi