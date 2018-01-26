Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague
'in 20. haftasında sahasında İspanya’nın Barcelona Lassa
ekibiyle karşılaşacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Sasa Pukl (Slovenya) ve Sergio Silva (Portekiz)
hakem üçlüsü yönetecek.
Bu maç, aynı zamanda EuroLeague genelinde “Haftanın Maçı”
olma özelliği de taşıyacak.
Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
’nda oynanacak karşılaşma 26 Ocak Cuma günü saat 20.45’te
başlayacak ve beIN Sports 3
kanalından canlı yayınlanacak.
Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic
yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş
, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Barcelona Lassa karşılaşması öncesi aldığı 13 galibiyetle ligde 2. sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi ise 7 galibiyetle 11. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında ligin 11. haftasında İspanya’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68 kazanmıştı.
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Doğuş – Barcelona Lassa):
Sayı: 79.9 – 80.4
Hücum Ribaundu: 10.0 – 9.1
Savunma Ribaundu: 22.9 – 26.3
Toplam Ribaund: 32.9 – 35.4
Asist: 18.9 – 20.9
Top Çalma: 6.1 – 6.4
Blok: 3.2 – 2.7
2 Sayı Yüzdesi: %52.5 - %54.6
3 Sayı Yüzdesi: %41.1 - %36.2
SA Yüzdesi: %77.3 - %72.9
Verimlilik: 92.9 – 90.8
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Doğuş – Barcelona Lassa):
Sayı: 73.6 – 78.3
Hücum Ribaundu: 10.8 – 9.7
Savunma Ribaundu: 20.7 – 25.2
Toplam Ribaund: 31.5 – 34.9
Asist: 16.6 – 16.8
Top Çalma: 6.2 – 6.3
Blok: 2.7 – 2.7
2 Sayı Yüzdesi: %51.6 - %51.1
3 Sayı Yüzdesi: %33.1 - %33.4
SA Yüzdesi: %75.7 - %73.9
Verimlilik: 77.7 – 87.1
İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Doğuş – Barcelona Lassa):
Sayı: Vesely 13.6, Wanamaker 12.7, Nunnally 10.4 / Seraphin 12.1, Heurtel 10.6, Sanders 9.9
Ribaund: Melli 5.4, Vesely 4.9, Thompson 4.6 / Moerman 4.9, Seraphin 4.9
Asist: Sloukas 5.2, Wanamaker 4.0 / Heurtel 6.5, Ribas 2.6
Top Çalma: Wanamaker 1.7 / Sanders 1.8
Blok: Vesely 1.1, Thompson 0.7, Melli 0.5 / Seraphin 0.9, Hanga 0.8
Verimlilik: Vesely 17.3, Wanamaker 14.6, Sloukas 11.5 / Heurtel 13.5, Seraphin 12.5
Geçmiş Karşılaşmalar:
Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek oynadığı 19 maçta yedi galibiyet elde etti. Takımımız, rakibine karşı oynadığı son dört maçı kazandı.
Bu sezonun ilk yarısında Barcelona’da oynanan mücadelede gülen taraf 68-83 ile Fenerbahçemiz olmuştu. Bu maçta Sloukas 17, Wanamaker 16, Nunnally 14, Vesely ise 13 sayı buldu. Katalan ekibinde ise Hanga 15, Seraphin ve Pressey 12’şer sayı üretti.
2017-18 Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş
2016-17 Fenerbahçe 68 – 65 FC Barcelona Lassa
2016-17 FC Barcelona Lassa 72 – 73 Fenerbahçe
2014-15 FC Barcelona 89 – 91 Fenerbahçe Ülker
2014-15 Fenerbahçe Ülker 78 – 80 FC Barcelona
2013-14 FC Barcelona 93 – 73 Fenerbahçe Ülker
2013-14 Fenerbahçe Ülker 73 – 76 FC Barcelona
2013-14 FC Barcelona 94 – 81 Fenerbahçe Ülker
2013-14 Fenerbahçe Ülker 75 – 70 FC Barcelona
2012-13 Fenerbahçe Ülker 60 – 99 FC Barcelona Regal
2012-13 FC Barcelona Regal 100 – 78 Fenerbahçe Ülker
2010-11 Fenerbahçe Ülker 69 – 75 Regal Barcelona
2010-11 Regal Barcelona 61 – 69 Fenerbahçe Ülker
2009-10 Regal FC Barcelona 89 – 55 Fenerbahçe Ülker
2009-10 Fenerbahçe Ülker 59 – 82 Regal FC Barcelona
2007-08 Fenerbahçe Ülker 78 – 85 AXA FC Barcelona
2007-08 AXA FC Barcelona 82 – 67 Fenerbahçe Ülker
2006-07 Fenerbahçe Ülker 82 – 69 Winterthur FC Barcelona
2006-07 Winterthur FC Barcelona 84 – 70 Fenerbahçe Ülker
Erdinç Şahin