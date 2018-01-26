Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erdinç Şahin

'in 20. haftasında sahasında İspanya’nınekibiyle karşılaşacak. Karşılaşmayıhakem üçlüsü yönetecek.Bu maç, aynı zamanda EuroLeague genelindeolma özelliği de taşıyacak.’nda oynanacak karşılaşma 26 Ocak Cuma günübaşlayacak vekanalından canlı yayınlanacak.Tecrübeli başantrenöryönetimindeki, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Sarı-lacivertliler, Barcelona Lassa karşılaşması öncesi aldığı 13 galibiyetle ligde 2. sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi ise 7 galibiyetle 11. basamakta yer alıyor.İki takım arasında ligin 11. haftasında İspanya’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68 kazanmıştı.Sayı: 79.9 – 80.4Hücum Ribaundu: 10.0 – 9.1Savunma Ribaundu: 22.9 – 26.3Toplam Ribaund: 32.9 – 35.4Asist: 18.9 – 20.9Top Çalma: 6.1 – 6.4Blok: 3.2 – 2.72 Sayı Yüzdesi: %52.5 - %54.63 Sayı Yüzdesi: %41.1 - %36.2SA Yüzdesi: %77.3 - %72.9Verimlilik: 92.9 – 90.8Sayı: 73.6 – 78.3Hücum Ribaundu: 10.8 – 9.7Savunma Ribaundu: 20.7 – 25.2Toplam Ribaund: 31.5 – 34.9Asist: 16.6 – 16.8Top Çalma: 6.2 – 6.3Blok: 2.7 – 2.72 Sayı Yüzdesi: %51.6 - %51.13 Sayı Yüzdesi: %33.1 - %33.4SA Yüzdesi: %75.7 - %73.9Verimlilik: 77.7 – 87.1Sayı: Vesely 13.6, Wanamaker 12.7, Nunnally 10.4 / Seraphin 12.1, Heurtel 10.6, Sanders 9.9Ribaund: Melli 5.4, Vesely 4.9, Thompson 4.6 / Moerman 4.9, Seraphin 4.9Asist: Sloukas 5.2, Wanamaker 4.0 / Heurtel 6.5, Ribas 2.6Top Çalma: Wanamaker 1.7 / Sanders 1.8Blok: Vesely 1.1, Thompson 0.7, Melli 0.5 / Seraphin 0.9, Hanga 0.8Verimlilik: Vesely 17.3, Wanamaker 14.6, Sloukas 11.5 / Heurtel 13.5, Seraphin 12.5Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne dek oynadığı 19 maçta yedi galibiyet elde etti. Takımımız, rakibine karşı oynadığı son dört maçı kazandı.Bu sezonun ilk yarısında Barcelona’da oynanan mücadelede gülen taraf 68-83 ile Fenerbahçemiz olmuştu. Bu maçta Sloukas 17, Wanamaker 16, Nunnally 14, Vesely ise 13 sayı buldu. Katalan ekibinde ise Hanga 15, Seraphin ve Pressey 12’şer sayı üretti.2017-18 Barcelona Lassa 68-83 Fenerbahçe Doğuş2016-17 Fenerbahçe 68 – 65 FC Barcelona Lassa2016-17 FC Barcelona Lassa 72 – 73 Fenerbahçe2014-15 FC Barcelona 89 – 91 Fenerbahçe Ülker2014-15 Fenerbahçe Ülker 78 – 80 FC Barcelona2013-14 FC Barcelona 93 – 73 Fenerbahçe Ülker2013-14 Fenerbahçe Ülker 73 – 76 FC Barcelona2013-14 FC Barcelona 94 – 81 Fenerbahçe Ülker2013-14 Fenerbahçe Ülker 75 – 70 FC Barcelona2012-13 Fenerbahçe Ülker 60 – 99 FC Barcelona Regal2012-13 FC Barcelona Regal 100 – 78 Fenerbahçe Ülker2010-11 Fenerbahçe Ülker 69 – 75 Regal Barcelona2010-11 Regal Barcelona 61 – 69 Fenerbahçe Ülker2009-10 Regal FC Barcelona 89 – 55 Fenerbahçe Ülker2009-10 Fenerbahçe Ülker 59 – 82 Regal FC Barcelona2007-08 Fenerbahçe Ülker 78 – 85 AXA FC Barcelona2007-08 AXA FC Barcelona 82 – 67 Fenerbahçe Ülker2006-07 Fenerbahçe Ülker 82 – 69 Winterthur FC Barcelona2006-07 Winterthur FC Barcelona 84 – 70 Fenerbahçe Ülker