Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'yı ağırlayacak

Erdinç Şahin

üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselenbu seriyi bozmak istemiyor.Sarı-Lacivertliler, ligin 20. haftasında yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek., geride kalan 19 haftada 13 galibiyet aldı. İspanyol temsilcisi ise aldığı 7 galibiyetle 11. sırada bulunuyor.İki takım bugüne kadar'de 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 7 kez parkeden galip ayrılırken,ise rakibini 16 kez mağlup etti. Bu sezon 11. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı83-68'lik skorla kazanmıştı.