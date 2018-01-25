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Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'yı ağırlayacak

 Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 20. haftasında yarın evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile karşılaşacak. 

Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'yı ağırlayacak
THY Euroleague'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe Doğuş, bu seriyi bozmak istemiyor.

Sarı-Lacivertliler, ligin 20. haftasında yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 19 haftada 13 galibiyet aldı. İspanyol temsilcisi ise aldığı 7 galibiyetle 11. sırada bulunuyor. 

İki takım bugüne kadar Euroleague'de 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 7 kez parkeden galip ayrılırken, Barcelona ise rakibini 16 kez mağlup etti. Bu sezon 11. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68'lik skorla kazanmıştı.


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