Fenerbahçe Doğuş-Barcelona maçı özeti

İLK YARIYI BARCELONA ÖNDE TAMAMLADI

MELİH VE AHMET ETKİLİ OLDU

Mehmet Nuri Turan

İki takımın da karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyodun 5 dakikalık bölümü Fenerbahçe'nin 9-8'lik üstünlüğüyle geçildi. Vesely ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, 3:51 kala skoru 12-8 yaptı. Koponen ve Claver ile etkili olan Barcelona, yakaladığı seriyle 2:14 kala skoru 12-16'ya getirdi. Kalan bölümde tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk periyodu 22-18 önde tamamladı.İkinci çeyreğe Barcelona, Thomas Heurtel'in etkili oyunuyla iyi başlasa da rakibine Melli ile karşılık veren Fenerbahçe, farkı arttırarak 7:08 kala 33-25'lik üstünlüğü yakaladı. Pota altında Melli ve Thompson ile etkili olan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü de 38-30 üstün geçti.Fakat Barcelona tekrar geri dönmeyi başarıp 2:36 kala skoru 38-37'ye getirdi. Son 2 dakikaya girilirken de Barcelona, Adam Hanga'dan bir üçlük isabeti bularak 38-40 öne geçti. Barcelona'nın farkı 4 sayıya kadar çıkardığı ilk yarının son bölümünde temsilcimiz etkili olmaya çalışsa da ilk yarı 42-44 sona erdi.Üçüncü çeyreğe temsilcimiz Fenerbahçe, etkili başladı ve 7:34 kala 48-44 üstünlüğü yakaladı. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de 52-50 geçildi. Kalan bölümde Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu ile etkili olan temsilcimiz periyodu 65-57 üstün tamamladı.Son çeyreğin başında Fenerbahçe, farkı 10 sayıya kadar çıkarsa da 7:32 kala Barcelona, skoru 67-62'ye getirdi. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de temsilcimizin 73-66'lık üstünlüğüyle geçildi.Kalan bölümde Heurtel ile etkili olan Barcelona, son 19 saniyeye 82-79 girmeyi başarsa da hata yapmayan temsilcimiz karşılaşmadan 86-82 galip ayrıldı.Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla birlikte EuroLeague'deki 20. maçında 14. galibiyetini elde ederken, Barcelona Lassa'yı da EuroLeague'de üst üste 5. kez mağlup etmeyi başardı.