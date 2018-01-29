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Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic'ten 'tokat' açıklaması

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, dün oynadıkları Banvit maçı sırasında yedek kulübesinde takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na yaptığı hareketin ardından kendisi ile ilgili yapılan eleştirilerle ilgili bir açıklama yaptı.
 

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic'ten 'tokat' açıklaması
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta mücedelesinde Banvit, Fenerbahçe Doğuş'u 63-61 mağlup etti.

Maçtan çok konuşulan ise Başantrenör Obradovic'in Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı müdahale oldu.

Obradovic'ten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na tokatObradovic'ten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na tokat

İşte o görüntüler:



Fenerbahçe resmi sitesinden kamuoyuna seslenen Obradovic, bu hareketin takımı ateşlemek için yaptığı bir hareket olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Benim tüm oyuncularımla, her biriyle ayrı ayrı olmak üzere farklı bir ilişkim var ve hepsini çok seviyorum. Melih de bu takımın kaptanı ve benimle geldiğim ilk günden beri çalışan tek oyuncu. Dün oynanan karşılaşmada yaşanan, mücadelenin iyi gitmediği bir anda takımı uyandırmak ve kalan bölüm için ateşlemek adına verilmiş bir reaksiyondu. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Oyuncularım, bunu bu şekilde değerlendiriyor; yaptığım hareket bir babanın çocuklarına yaklaşım biçimiyle aynı; bunu takımda ve kulüpte kimse bundan farklı yorumlamadı. Kamuoyuna bunun bu şekilde yansımış olmasını anlamlandırabilmiş değilim. Dışarıda ne konuşuluyor, ne düşünülüyor çok da hakim değilim ancak ben bu takımın başantrenörü, teknik ekibim, takım kaptanım Melih Mahmutoğlu başta olmak üzere tüm oyuncularımla birlikte sıkı çalışmaya devam edip, bu tarz durumlarda da kulağımızı tıkayıp kendi içimizdeki dinamiklere zarar gelmesine engel olacağız ve odak noktamız olan hedeflerimizden bir an olsun şaşmayacağız."


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