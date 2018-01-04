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Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçının kanalı ve saati belli oldu

Fenerbahçe Doğuş  Baskonia maçının kanalı ve saati belli oldu. Sarı-Lacivertli takım, THY Euroleague 16. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia’yı konuk edecek.

Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçının kanalı ve saati belli oldu
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 16. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia’yı ağırlayacak.
 

Fenerbahçe Doğuş Bakonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?


Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia Vitoria Gasteiz Maçının Bilet Satışı Sürüyor

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı 5 Ocak Cuma günü 20:45’te Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçının bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor.
Baskonia Maçı Bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):

Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil
346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil
Kat 1 – 220 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 2 – 140 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 110 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 70 TL
Kat 6 – 55 TL
Kat 7 – 50 TL

Bilgilendirme: Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarının biletleri artık Mobilet üzerinden satılıyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonunda bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, averajla 5. sırada yer alıyor.

Ligin geri kalan bölümünde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya temsilcisi ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, Baskonia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 83-69 kazanmıştı.

Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia bugüne kadar THY Euroleague'de 16 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmaların 5’ini kazanırken 11 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

AA

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