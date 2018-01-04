Fenerbahçe Doğuş Baskonia maçının kanalı ve saati belli oldu

Fenerbahçe Doğuş Bakonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Erdinç Şahin

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı 5 Ocak Cuma günü 20:45’te Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçının bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor.Baskonia Maçı Bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahilSaha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahilKat 1 – 220 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 2 – 140 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 3 – 110 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 4 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 5 – 70 TLKat 6 – 55 TLKat 7 – 50 TLBilgilendirme: Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarının biletleri artık Mobilet üzerinden satılıyor.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı organizasyonunda bu sezon oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, averajla 5. sırada yer alıyor.Ligin geri kalan bölümünde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya temsilcisi ise averajla 9. basamakta bulunuyor.Sarı-lacivertli ekip, Baskonia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 83-69 kazanmıştı.Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia bugüne kadar THY Euroleague'de 16 kez karşı karşıya geldi.Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmaların 5’ini kazanırken 11 kez sahadan mağlup ayrıldı.Sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.