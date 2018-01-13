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Fenerbahçe Doğuş - İstanbul BBSK (Maç özeti)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, İstanbul BBSK’yı 83-70 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 9’uncu, toplamda 13’üncü galibiyetini aldı

Fenerbahçe Doğuş - İstanbul BBSK (Maç özeti)
Maça iyi başlayan taraf olan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 13-23 önde kapatırken, devrede soyunma odasına 36-45 ile önde gitti.


FENERBAHÇE 13. GALİBİYETİNİ ALDI


Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, son çeyreğine 51-61 önde gittiği maçtan 70-83'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

MELLI MAÇIN EN SKORERİ

Fenerbahçe'de 12 sayı 6 ribaundla oynayan Nikolo Melli maçın en skorer ismi olurken, İstanbul BBSK'da Bircevic 19 sayı 5 ribaund 3 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Sarı Lacivertliler bu sonuçla üst üste 9'uncu toplamda 13. galibiyetini alarak ligdeki liderliğini sürdürürken, İstanbul BBSK 8. mağlubiyetini aldı.
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