Fenerbahçe Doğuş - İstanbul BBSK (Maç özeti)



FENERBAHÇE 13. GALİBİYETİNİ ALDI

Haber Merkezi

Maça iyi başlayan taraf olan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 13-23 önde kapatırken, devrede soyunma odasına 36-45 ile önde gitti.Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, son çeyreğine 51-61 önde gittiği maçtan 70-83'lük skorla galip ayrılmayı başardı.MELLI MAÇIN EN SKORERİFenerbahçe'de 12 sayı 6 ribaundla oynayan Nikolo Melli maçın en skorer ismi olurken, İstanbul BBSK'da Bircevic 19 sayı 5 ribaund 3 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.Sarı Lacivertliler bu sonuçla üst üste 9'uncu toplamda 13. galibiyetini alarak ligdeki liderliğini sürdürürken, İstanbul BBSK 8. mağlubiyetini aldı.