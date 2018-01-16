Fenerbahçe Doğuş Panathinaikos (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ
4.PERİYOT:
Fenerbahçe Doğuş 67 - 62 Panathinaikos
3.PERİYOT:
Fenerbahçe Doğuş 47 - 50 Panathinaikos
2.PERİYOT:
Fenerbahçe Doğuş 35 - 30 Panathinaikos
1.PERİYOT:
Fenerbahçe Doğuş 18 - 20 Panathinaikos
Martin Skrtel ve Roman Neustadter de maçı izleyenler arasındaydı.
1 SAYI BİLE BAZEN YETERLİ OLUYOR'
Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic
, 'Panathinaikos’a karşı 40 dakika konsantre olarak oynamalısınız. Savunma ve hücum açısından beklediğimiz gibi bir maç oldu Öz güvenin yerine gelmesi için 1 sayı bazen yeterli oluyor. Bizim önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ederim. Panathianaikos’u da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ederim' diye konuştu.
YUNAN TEMSİLCİSİ FORMDA
Deplasman ekibi Panathinaikos
ise son 2 Avrupa Ligi maçında Anadolu Efes ve Barcelona
'yı mağlup etmeyi başardı. Yunanistan temsilcisi, 17 maçta aldığı 12 galibiyetle 2'nci sırada bulunuyor.
İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş
, deplasmanda Panathinaikos'a 70-68 mağlup olmuştu.
Erdinç Şahin