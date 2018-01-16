Fenerbahçe Doğuş Panathinaikos (Maç özeti)



1 SAYI BİLE BAZEN YETERLİ OLUYOR'

YUNAN TEMSİLCİSİ FORMDA

Erdinç Şahin

Fenerbahçe Doğuş 67 - 62 PanathinaikosFenerbahçe Doğuş 47 - 50 PanathinaikosFenerbahçe Doğuş 35 - 30 PanathinaikosFenerbahçe Doğuş 18 - 20 PanathinaikosMücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan, 'Panathinaikos’a karşı 40 dakika konsantre olarak oynamalısınız. Savunma ve hücum açısından beklediğimiz gibi bir maç oldu Öz güvenin yerine gelmesi için 1 sayı bazen yeterli oluyor. Bizim önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ederim. Panathianaikos’u da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ederim' diye konuştu.Deplasman ekibiise son 2 Avrupa Ligi maçında'yı mağlup etmeyi başardı. Yunanistan temsilcisi, 17 maçta aldığı 12 galibiyetle 2'nci sırada bulunuyor.İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, deplasmanda Panathinaikos'a 70-68 mağlup olmuştu.