Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid canlı anlatım
Avrupa'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor. Final Four'da finale kalan iki takım, temsilcimiz Fenerbahçe ve Real Madrid kozlarını Belgrad'da paylaşıyor. Eğer Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i devirip şampiyon olursa, EuroLeague tarihinde Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos'tan sonra kupayı üst üste kazanan üçüncü takım olacak
2.PERİYOT: Oynanıyor...
1.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 17 - 21 Real Madrid
Fenerbahçe'nin ilk 5'i:
Brad Wanamaker, Marko Guduric, Kalinic, Vesely, Ahmet Düverioğlu
Real Madrid'in ilk 5'i:
Fabien Causer, Campazzo, LukaDoncic, Felipe Reyes, Gustavo Ayon
REAL MADRİD 18. KEZ FİNALDE
Fenerbahçe Doğuş’un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı. Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti.
16. RANDEVU
Finalde yarın karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak. Avrupa Ligi’nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid’in 8-7 üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.
OBRADOVİC 10. ZAFERİ İSTİYOR
Fenerbahçe Doğuş’un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesi Sırbistan’da almaya çalışacak. Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Panathinaikos Superfoods’la 5, Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe’yle ise birer kez mutlu sona ulaştı.