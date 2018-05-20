Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid canlı anlatım

2.PERİYOT: Oynanıyor...

1.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 17 - 21 Real Madrid

Fenerbahçe'nin ilk 5'i:

Brad Wanamaker, Marko Guduric, Kalinic, Vesely, Ahmet Düverioğlu

Real Madrid'in ilk 5'i:

Fabien Causer, Campazzo, LukaDoncic, Felipe Reyes, Gustavo Ayon

REAL MADRİD 18. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Doğuş’un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı. Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti.

16. RANDEVU

Finalde yarın karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak. Avrupa Ligi’nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid’in 8-7 üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.

OBRADOVİC 10. ZAFERİ İSTİYOR

Fenerbahçe Doğuş’un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesi Sırbistan’da almaya çalışacak. Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Panathinaikos Superfoods’la 5, Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe’yle ise birer kez mutlu sona ulaştı.



