Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid (Maç özeti)



TÜM BİLETLER SATILDI



FINAL FOUR'DA FENERBAHÇE KAZANDI

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Fenerbahçe Doğuş 77 - 79 Real MadridFenerbahçe Doğuş 61 - 62 Real MadridFenerbahçe Doğuş 36 - 37 Real Madrid (İlk yarı)Fenerbahçe Doğuş 17 - 10 Real MadridTurkish Airlines THY EuroLeague’nin ilk devresi tamamlanırken, 15.hafta şampiyonluğun iki büyük adayı Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid karşılaştıİstanbul’da düzenlenen ve Türkiye’in tarihi şampiyonluk yaşadığı 2017 Final-Four’nda Fenerbahçe, yarı finalde yendiği Real Madrid’le bir nevi rövanş maçı oynayacak. Avrupa derbisi olarak nitelendirilen mücadelenin tüm biletleri satıldı.Sarı-Lacivertliler, geçen sezon'un ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü.İstanbul’da 19-21 Mayıs’ta düzenlenen Final Four'un ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu.İki takım arasında bugüne dek THY Euroleague'de oynanan 13 maçın 6’sını sarı-lacivertliler, 7’sini ise Real Madrid kazandı.Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5’ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı.