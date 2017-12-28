Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid (Maç özeti)

MAÇ ÖZETİ
4.PERİYOT:
Fenerbahçe Doğuş 77 - 79 Real Madrid
3.PERİYOT:
Fenerbahçe Doğuş 61 - 62 Real Madrid
2.PERİYOT:
Fenerbahçe Doğuş 36 - 37 Real Madrid (İlk yarı)
1.PERİYOT:
Fenerbahçe Doğuş 17 - 10 Real Madrid
Volkan Demirel de ailesiyle birlikte Fenerbahçe-Real Madrid maçında
TÜM BİLETLER SATILDI
Turkish Airlines THY EuroLeague’nin ilk devresi tamamlanırken, 15.hafta şampiyonluğun iki büyük adayı Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid karşılaştı
İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye’in tarihi şampiyonluk yaşadığı 2017 Final-Four’nda Fenerbahçe, yarı finalde yendiği Real Madrid’le bir nevi rövanş maçı oynayacak. Avrupa derbisi olarak nitelendirilen mücadelenin tüm biletleri satıldı.
FINAL FOUR'DA FENERBAHÇE KAZANDI
Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Final Four
'un ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü.
İstanbul’da 19-21 Mayıs’ta düzenlenen Final Four'un ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu.
İki takım arasında bugüne dek THY Euroleague'de oynanan 13 maçın 6’sını sarı-lacivertliler, 7’sini ise Real Madrid kazandı.
Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5’ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı.
Haber Merkezi