Fenerbahçe Doğuş - Sakarya Büyükşehir Belediyespor maç özeti

THOMPSON ETKİLİ OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 83-79 yendi.Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla ligdeki 26. galibiyetini elde ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 15. mağlubiyetini yaşadı.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Fenerbahçe Doğuş, Datome ve Vesely’nin kaydettiği basketlerle 4. dakikayı 11-7 üstün geçti. Ev sahibi takımın peş peşe gelen top kayıplarını baskete çeviren sarı-lacivertliler, ilk periyodu 7 sayı farkla 24-17 önde bitirdi.Müsabakanın ikinci periyoduna Lopez’in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor’a, rakip takım 13. dakikada Ali Muhammed’le karşılık verdi: 34-28. Hücumda etkinliği sürdüren sarı-lacivertliler, 18. dakikada farkı 10’a çıkardı: 47-37. Fenerbahçe Doğuş, Datome’nin son saniyede boyalı alandan bulduğu sayıyla soyunma odasına 51-42 üstün gitti.Üçüncü periyodun ilk 2 dakikasında her iki takım da karşılıklı top kayıpları yüzünden sayı üretemedi. İlk yarıya göre daha etkili oyun ortaya koyan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Can Korkmaz’ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 45-53.Thompson’un etkili oyunuyla son dakikalara doğru maçta üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Doğuş, son periyoda 17 sayı farkla önde girdi: 67-50.Maçın son periyodunda ev sahibi takım etkili oyunuyla farkı 4’e düşürse de skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-79 galip ayrıldı.: Sakarya: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Mehmet ŞahinJones 9, Harris 13, Metecan Birsen 8, Fall 8, Boothe 7, Lopez 20, Ersin Dağlı, Jankovic 2, Can Korkmaz 5, Mehmet Özdoğan 7Wanamaker 10, Guduric 2, Vesely 5, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 11, Melih Mahmutoğlu 7, Thompson 17, Ali Muhammed 14, Nunnally 8, Egehan Arna 5, Sinan Güler, Barış Hersek17-2442-5150-67