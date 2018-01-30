Fenerbahçe Doğuş'tan bilet açıklaması

ANADOLU EFES

BROSE BAMBERG

Erdinç Şahin

'nde 4 Şubat Pazar günü saat 13.00'te9 Şubat Cuma günü saat 20:45'te Brose Bamberg'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edeceği karşılaşmaların bilet satışının devam ettiğini açıkladı.Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahilSaha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahilKat 1 – 220 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Sky Lounge – 195 TLKat 2 – 140 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 3 – 110 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 4 – 100 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 5 – 70 TLKat 6 – 55 TLKat 7 – 50 TLSaha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahilSaha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahilKat 1 – 220 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Sky Lounge – 195 TLKat 2 – 140 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 3 – 110 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 4 – 100 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 5 – 70 TLKat 6 – 55 TLKat 7 – 50 TL