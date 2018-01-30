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Fenerbahçe Doğuş'tan bilet açıklaması

Fenerbahçe Doğuş'un Anadolu Efes ve Brose Bamberg ile oynayacağı maçların bilet satışı sürüyor.

Fenerbahçe Doğuş'tan bilet açıklaması
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Anadolu Efes ve THY EuroLeague'de 9 Şubat Cuma günü saat 20:45'te Brose Bamberg'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edeceği karşılaşmaların bilet satışının devam ettiğini açıkladı.

Bu iki müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

ANADOLU EFES

Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil          
Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil          
346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil
Kat 1 – 220 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Sky Lounge – 195 TL
Kat 2 – 140 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 110 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 100 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 70 TL
Kat 6 – 55 TL
Kat 7 – 50 TL

BROSE BAMBERG

Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil          
Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil          
346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil
Kat 1 – 220 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Sky Lounge – 195 TL
Kat 2 – 140 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 110 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 100 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 70 TL
Kat 6 – 55 TL
Kat 7 – 50 TL


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