Fenerbahçe Doğuş'tan bilet açıklaması

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
'nde 4 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Anadolu Efes ve THY EuroLeague'de
9 Şubat Cuma günü saat 20:45'te Brose Bamberg'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edeceği karşılaşmaların bilet satışının devam ettiğini açıkladı.
Bu iki müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
ANADOLU EFES
Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil
346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil
Kat 1 – 220 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Sky Lounge – 195 TL
Kat 2 – 140 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 110 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 100 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 70 TL
Kat 6 – 55 TL
Kat 7 – 50 TL
BROSE BAMBERG
Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil
346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil
Kat 1 – 220 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Sky Lounge – 195 TL
Kat 2 – 140 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 3 – 110 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 4 – 100 TL(kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Kat 5 – 70 TL
Kat 6 – 55 TL
Kat 7 – 50 TL
Erdinç Şahin