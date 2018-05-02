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Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ maç özeti

Fenerbahçe Doğuş erteleme maçında Tofaş'ı 98-78 yenerek liderliği garantiledi

Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ maç özeti
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 24. galibiyetini aldı ve bitime üç hafta kala normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Bursa temsilcisi ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.Karşılaşmaya dış atışlardan sayılar bularak başlayan TOFAŞ karşısında Ali Muhammed ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 4. dakikayı 13-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla 16. dakikanın içinde farkı çift hanelere (21-10) taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği de 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, pota altından Datome ile arka arkaya sayılar bularak 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. Morgan'ın kaydettiği sayılarla TOFAŞ farkı azaltsa da sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 49-38 önde gitti.


MAÇIN EN SKORERİ AHMET


Savunmaların sertleştiği ikinci yarıda hücumlardan boş dönen TOFAŞ karşısında Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlardan, Melli'nin pota altından ürettiği sayılarla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, 27. dakikayı 65-47 üstün tamamladı. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-53 üstün girdi.



Son çeyrekte Sinan Güler'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 36. dakikada farkı 21 (88-67) sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Egehan Arna'nın basketleriyle üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 98-78 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ: 98 - TOFAŞ: 78

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Osman Sinan İşgüder

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 11, Guduric 6, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 19, Barış Hersek 2, Wanamaker 8, Egehan Arna 7, Thompson 1, Sinan Güler 7, Sloukas 10, Datome 12

TOFAŞ: Henry 1, Crocker 8, Mejia 15, Morgan 18, Muhsin Yaşar, Barış Ermiş 8, Berkan Durmaz, Owens 6, Kadji 16, Yiğit Arslan 6

1. Periyot: 25-20
Devre: 49-38
3. Periyot: 70-53


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