Fenerbahçe Doğuş'un Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

YUNAN TEMSİLCİSİ FORMDA

Erdinç Şahin

28 Aralık 2017'de evinde aldığıyenilgisinin ardından çıktığı 5 resmi maçı da kazananmağlup ederek hem galibiyet serisini 6'ya çıkarmak, hem de rakibi ile aynı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor.öğrencileri,çıktığı son 2 maçtamağlup ederek 11 galibiyete ulaşmış ve kendisine 4'üncü sırada yer edinmişti.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak ve beIN Sports HABER'den naklen yayınlanacak.Deplasman ekibiise son 2 Avrupa Ligi maçında'yı mağlup etmeyi başardı. Yunanistan temsilcisi, 17 maçta aldığı 12 galibiyetle 2'nci sırada bulunuyor.İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, deplasmanda Panathinaikos'a 70-68 mağlup olmuştu.