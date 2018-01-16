28 Aralık 2017'de evinde aldığı Real Madrid
yenilgisinin ardından çıktığı 5 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Panathinaikos'u
mağlup ederek hem galibiyet serisini 6'ya çıkarmak, hem de rakibi ile aynı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor. Obradovic'in
öğrencileri, Avrupa Ligi'nde
çıktığı son 2 maçta Baskonia ve Valencia'yı
mağlup ederek 11 galibiyete ulaşmış ve kendisine 4'üncü sırada yer edinmişti.
Fenerbahçe Doğuş'un Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak ve beIN Sports HABER'den naklen yayınlanacak.
YUNAN TEMSİLCİSİ FORMDA
Deplasman ekibi Panathinaikos
ise son 2 Avrupa Ligi maçında Anadolu Efes ve Barcelona
'yı mağlup etmeyi başardı. Yunanistan temsilcisi, 17 maçta aldığı 12 galibiyetle 2'nci sırada bulunuyor.
İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş
, deplasmanda Panathinaikos'a 70-68 mağlup olmuştu.
Erdinç Şahin