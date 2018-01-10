Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Fenerbahçe Doğuş Valencia maçı yarın akşam

THY Avrupa Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 22:45'te deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Pabellon Fuente de San Luis'de oynanacak.

Fenerbahçe Doğuş Valencia maçı yarın akşam
Sarı-Lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Son maçında sahasında Baskonia'yı mağlup eden Obradovic'in öğrencileri, bu maçı da kazanarak zirve yarışını sürdürmek hedefinde. Fenerbahçe Doğuş, ligde ise 14 maç sonunda aldığı 12 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.
 
Ev sahibi ekip Valencia Basket ise, Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca 5 galibiyet alabildi. İspanya ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek ilk 8 yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Valencia ekibi ligde ise 15 maç sonunda 10 galibiyet alarak, 4'üncü sırada kendisine yer buldu.
 
İki ekip arasında oynanan son maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Valencia Basket'i 79-66 mağlup etmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Al Gharafa'dan Ozan Tufan'a 30 Milyon TL!

Al Gharafa'dan Ozan Tufan'a 30 Milyon TL!
Spor spikeri Courtney Roland, bulundu!

Spor spikeri Courtney Roland, bulundu!
Jelena Karleusa'nın çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı

Jelena Karleusa'nın çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu geri istiyor

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu geri istiyor
Hangi dövme hangi futbolcuya ait?

Hangi dövme hangi futbolcuya ait?
Fatih Terim: Herkesin içi rahat olsun

Fatih Terim: Herkesin içi rahat olsun
Gaziantepspor'dan 'Cenk Tosun' açıklaması

Gaziantepspor'dan 'Cenk Tosun' açıklaması
Karşıyaka geri döndü ama yetmedi

Karşıyaka geri döndü ama yetmedi
Paul Papp Sivasspor'da

Paul Papp Sivasspor'da
Beşiktaş-Ado Den Haag maçı özeti

Beşiktaş-Ado Den Haag maçı özeti
Ünal Aysal'dan çok konuşulacak açıklamalar

Ünal Aysal'dan çok konuşulacak açıklamalar