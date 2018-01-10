Fenerbahçe Doğuş Valencia maçı yarın akşam

Erdinç Şahin

ekip,bu sezon çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Son maçında sahasında'yı mağlup edenöğrencileri, bu maçı da kazanarak zirve yarışını sürdürmek hedefinde., ligde ise 14 maç sonunda aldığı 12 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.Ev sahibi ekipise, Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca 5 galibiyet alabildi. İspanya ekibi,mağlup ederek ilk 8 yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Valencia ekibi ligde ise 15 maç sonunda 10 galibiyet alarak, 4'üncü sırada kendisine yer buldu.İki ekip arasında oynanan son maçta, temsilcimizkendi sahasında'i 79-66 mağlup etmişti.