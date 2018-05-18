Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris canlı

3.PERİYOT: Oynanıyor...

2.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 39-33 Zalgiris Kaunas

1.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 19 - 13 Zalgiris

Fenerbahçe'nin ilk 5'i:

Marko Guduric,Brad Wanamaker, Nikola Kalinic, Vesely, Ahmet Düverioğlu

Zalgiris'in ilk 5'i:

Kevin Pangos, Axel Toupane,Brandon Davies, Paulius Jankunas, Edgaras Ulanovas

THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesinde bu akşam Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris ile mücadele ediyor. Son Euroleague şampiyonu olan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş bu yıl yine mucizeyi gerçekleştirmek istiyor.

ÜST ÜSTE KAZANAN 4. TAKIM OLMA YOLUNDA

Fenerbahçe Doğuş, kupayı kazanması durumunda bu organizasyonda Dörtlü Finaller tarihinde üst üste mutlu sona ulaşan 4. takım unvanını alacak. İlki 1988 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda kupayı üst üste 2 yıl kazanan sadece 3 takım oldu.

Bu başarıyı Yugoslavya'dan Jugoplastika (1989-1990), İsrail'den Maccabi (2004-2005) ve Yunanistan'dan Olympiakos (2012-2013) yakaladı. Sarı-lacivertliler, Belgrad'da zafere uzanarak bu alanda da tarihe geçmeye çalışacak.

Öte yandan 9 defayla bu turnuvayı en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in kariyerinde üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunmuyor. Obradovic de kariyerinde bir ilki yaşamak için Dörtlü Final'de boy gösterecek.