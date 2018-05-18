Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris canlı
Euroleague'de Final Four heyecanı başlıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş play off'larda Baskonia'yı eleyerek üst üste 4. kez Final Four'a kaldı ve Obradovic'in eski öğrencisi Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Litvanya ekibi Zalgiris'le eşleşti. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada kazanan taraf kupaya bir adım uzaklıkta olacak
3.PERİYOT: Oynanıyor...
2.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 39-33 Zalgiris Kaunas
1.PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 19 - 13 Zalgiris
Fenerbahçe'nin ilk 5'i:
Marko Guduric,Brad Wanamaker, Nikola Kalinic, Vesely, Ahmet Düverioğlu
Zalgiris'in ilk 5'i:
Kevin Pangos, Axel Toupane,Brandon Davies, Paulius Jankunas, Edgaras Ulanovas
THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesinde bu akşam Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris ile mücadele ediyor. Son Euroleague şampiyonu olan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş bu yıl yine mucizeyi gerçekleştirmek istiyor.
ÜST ÜSTE KAZANAN 4. TAKIM OLMA YOLUNDA
Fenerbahçe Doğuş, kupayı kazanması durumunda bu organizasyonda Dörtlü Finaller tarihinde üst üste mutlu sona ulaşan 4. takım unvanını alacak. İlki 1988 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda kupayı üst üste 2 yıl kazanan sadece 3 takım oldu.
Bu başarıyı Yugoslavya'dan Jugoplastika (1989-1990), İsrail'den Maccabi (2004-2005) ve Yunanistan'dan Olympiakos (2012-2013) yakaladı. Sarı-lacivertliler, Belgrad'da zafere uzanarak bu alanda da tarihe geçmeye çalışacak.
Öte yandan 9 defayla bu turnuvayı en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in kariyerinde üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunmuyor. Obradovic de kariyerinde bir ilki yaşamak için Dörtlü Final'de boy gösterecek.