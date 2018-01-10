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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu geri istiyor

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu için harekete geçti

10 Ocak 2018, Çarşamba 08:36
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu geri istiyor
Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Aykut Kocaman ve ekibi, 2015 yılında Sarı-Lacivertliler'den ayrılıp Başakşehir ile anlaşan Emre Belözoğlu'nu transfer etmek için kolları sıvadı.


37 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Atletico Madrid'e transfer olmuş, ardından 2013'te yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.
 

BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTEMİYOR AMA... 


Başakşehirli yöneticiler, şampiyonluk yolunda kaptanları Emre Belözoğlu'nu göndermek istemiyor fakat Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitme isteği bu transferi Sarı-Lacivertli ekibin lehine çeviriyor.


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