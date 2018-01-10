Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu geri istiyor

Fenerbahçe
transfer çalışmalarına devam ediyor. Aykut Kocaman
ve ekibi, 2015 yılında Sarı-Lacivertliler'den ayrılıp Başakşehir
ile anlaşan Emre Belözoğlu
'nu transfer etmek için kolları sıvadı.
37 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Atletico Madrid
'e transfer olmuş, ardından 2013'te yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.
BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTEMİYOR AMA...
Başakşehirli
yöneticiler, şampiyonluk yolunda kaptanları Emre Belözoğlu
'nu göndermek istemiyor fakat Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitme isteği bu transferi Sarı-Lacivertli ekibin lehine çeviriyor.
İdil Janet Demiray