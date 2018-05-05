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Fenerbahçe EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Şifresiz kanalda?

Son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe, bir kez daha final-four'a kalmaya hak kazandı. Temsizcimi Fenerbahçe'nin rakibi ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas olacak. Fakat, sarı-lacivertli ekibin taraftarları Euroleague Final Four yarı final maçlarının ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. İşte detaylar...
 

11 Mayıs 2018, Cuma 17:10
Fenerbahçe EuroLeague Final Four maçı ne zaman? Şifresiz kanalda?
THY EuroLeague'e damgasını vuran temsizlcimiz Fenerbahçe, Baskonia'yı eleyerek final-four'a kalmaya hak kazandı. Sarı-lacivertli ekibin yarı finaldaki rakibi ise Zalgiris Kaunas... Son şampiyon bir kez daha finale kalmak isterken taraflı tarafsız tüm basketbolseverler ise dörlü finallerin ne zaman oynanacağını merak ediyorlar.

EUROLEAGUE FINAL FOUR NE ZAMAN?

Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak. Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.

MAÇLAR ŞİFRESİZ

Turkish Airlines Euroleague‘in yayıncı kuruluşu Digiturk, 18-20 Mayıs tarihleri arasında Belgrad’ta düzenlenecek Final-Four karşılaşmalarını Türksat üzerinden şifresiz yayın da yapan beIN SPORTS HABER HD kanalı üzerinden canlı yayınlayacak.

Zalgiris Kaunas'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

Bu sezon takımın THY EuroLeague'deki başarısında önemli bir pay sahibi olan Edgaras Ulanovas, BC Lietkabelis'e karşı oynanan mücadelede bacağından sakatlanarak oyundan çıktı. Ulanovas'ın durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.


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