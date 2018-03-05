Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Erdinç Şahin

yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenmanda, dün akşammaçının 11'inde yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından 7 Mart Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.