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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta müsabakasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
 

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenmanda, dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor maçının 11'inde yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından 7 Mart Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.


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