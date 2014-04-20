Fenerbahçe finalde: 3-1

2013-2014 voleybol sezonu Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi Play-Off yarı final ikinci karşılaşmaları bugün oynanan iki maçla tamamlanırken, Eczacıbaşı VitrA'yı eleyen Fenerbahçe finale yükseldi.



İlk karşılaşma VakıfBank ile Galatasaray Daikin arasında oynandı. Karşılaşmayı Galatasaray Daikin 15-25, 14-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 kazandı ve seriyi 3. maça taşıdı. VakıfBank, ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Play-Off Yarı Final üçüncü karşılaşması 22 Nisan Salı günü saat 16.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın galibi finale yükselecek.



İkinci karşılaşmada ise Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı 25-21, 25-16, 20-25 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Fenerbahçe, oynanan ilk karşılaşmada da Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup etmişti.