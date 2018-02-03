Fenerbahçe - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)



FENERBAHÇE İLE GENÇLERBİRLİĞİ 90. RANDEVUDA

Haber Merkezi

Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sarı lacivertli ekip rakip sahada top çeviriyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarVolkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Josef, Oğuz Kağan, Valbuena, Dirar, Alper, SoldadoHopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, JailtonFenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı.Taraflar arasındaki maçların 29’unda ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe’nin attığı 155 gole, Gençlerbirliği 92 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazandı.