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Fenerbahçe - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'yle karşı karşıya

03 Şubat 2018, Cumartesi 19:07
Fenerbahçe - Gençlerbirliği (Canlı anlatım)
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3.DK: Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sarı lacivertli ekip rakip sahada top çeviriyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Josef, Oğuz Kağan, Valbuena, Dirar, Alper, Soldado
 
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i:

Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, Jailton


FENERBAHÇE İLE GENÇLERBİRLİĞİ 90. RANDEVUDA


Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı.

Taraflar arasındaki maçların 29’unda ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe’nin attığı 155 gole, Gençlerbirliği 92 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazandı.
 


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