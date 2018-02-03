Fenerbahçe - Gençlerbirliği (Maç özeti)



KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ

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Rıdvan Dilmen'den Mete Kalkavan yorumu



FENERBAHÇE İLE GENÇLERBİRLİĞİ 90. RANDEVUDA

Haber Merkezi

Fenerbahçe mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşmada sahadan 2 - 2'lik skorla eşitlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Bu skorla sarı lacivertli ekip Süper Lig'de puanını 38'e yükseltti, Gençlerbirliği de puanını 21'e yükseltti.Kadıköy "Yönetim istifa" sesleriyle inliyor. Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarlar "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratı yapıyor!Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Fenerbahçe 2 - 2 GençlerbirliğiGençlerbirliği ceza alanının hemen dışında, yayın gerisinde Alper'le birlikte hava topuna yükselen Claro elini kullanınca hakem serbest vuruş kararı verdi ve Claro'ya sarı kartını gösterdi.Kullanılan serbest vuruşta kaleci Hofl başarılı.Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada gerilerden gelen Aatıf penaltı noktası üzerinde hareketlendi ancak ondan önce topa vumak isteyen Fernandao'nun dokunuşunda top yandan auta çıktı.Alper'in şutunda savunmadan dönen topu Valbuena kaleye yolladı. Top bu kez de kaleci Hopf'ta kaldı.Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Ahmet Oğuz doğrudan kaleyi denedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten aut.GOL! Gençlerbirliği golü buluyor. 2 - 2. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet Oğuz'un içeri doldurduğu topa Mehmet Topal ters bir dokunuş yaptı. Arka direğe açılan topu Milinkovic tamamladı.GOL! Fenerbahçe Nabil Dirar'la golü buluyor. 2 - 1. Valbuena'nın ceza alanına doldurduğu topu önüne alan Dirar, vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı boş durumda tamamladı ve bu kez rakip ağları sarstı:Sessegnon bir kez daha sağ kanatta topla buluştu, bu kez içeriye de sokuldu ve pasını çıkardı. Volkan ön direkte topu ayağıyla karşıladı.GOL! Fenerbahçe Alper Potuk'la golü buluyor. 1 - 1. Orta alanda topu alan Alper Potuk, içeriye doğru kat etti ve yayın gerisinden çok sert vurdu. Top köşeden ağlara gittiGOL! Gençlerbirliği 1 - 0 öne geçiyor. Fenerbahçe'de Nabil Dirar topu kendi ağlarına gönderdi. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Jailton sağ kanattan ortasını yaptı, ceza alanı ön çizgisinde kafayla araya girmek isteyen Dirar, Volkan'ın kalesini terk ettiğini görmeyince kendi ağlarını sarstı.Oğuz Kağan'ın ortasında kaleye paralel geçen topa Soldado hareketlendi ancak dokunmayı başaramadı.Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta Ahmet İlhan'ın kafayla arkaya aşırdığı top doğrudan auta çıktı.Valbuena'dan aldığı pasla sol kanattan ceza alanına sokulan Hasan Ali, penaltı noktasına doğru ilerleyip sağ ayağıyla vurdu. Top direğin hemen üzerinden auta çıktı.Valbuena takımını hızlı atağa çıkarmak isterken Kamal Issah taç çizgisi önünde onu faulle durdurdu. Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar bu pozisyonda Issah'ın ikinci sarı kartı görmemesi üzerine yoğun tepki verdiler.Gençlerbirliği'nde birkaç dakika önce topsuz alanda kendini yere bırakan Alper Uludağ yerini Deniz Yılmaz'a bıraktı.Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. Hasan Ali'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topu önüne iyi alan, karşı karşıya pozisyonda ayağının üstüyle çok iyi vurdu ancak top adeta direkte patladı. Baskı sürüyor.Fenerbahçe savunmasının uyuduğu bir anda sol kanatta bomboş kalan Ahmet İlhan, ceza alanına doğru hareketlenen Jailton'u görmek istedi. Kalesini terk eden Volkan topun kontrolünü sağladı.Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Mehmet Topal dönerek vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı. Yandan aut...Fenerbahçe etkili geldi. Sol tarafta boş kalan Hasan Ali'ye gönderilen topta tecrübeli oyuncunun vuruşunu kaleci Hopf son anda kurtardı. Dönen topa gelişene vuran'nun şutu ise direkten döndü ve Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sarı lacivertli ekip rakip sahada top çeviriyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarVolkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Josef, Oğuz Kağan, Valbuena, Dirar, Alper, SoldadoHopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, İssah, Khalili, Ahmet İlhan, Sessegnon, JailtonFenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 90. kez karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde bugüne dek 89 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı.Taraflar arasındaki maçların 29’unda ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe’nin attığı 155 gole, Gençlerbirliği 92 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1’lik skorla kazandı.