Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Fenerbahçe, Giorgia Sottana'yı transfer etti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, BLMA forması giyen 1 metre 78 santim boyundaki oyun kurucu İtalyan Giorgia Sottana'yı renklerine bağladı.
 

Fenerbahçe, Giorgia Sottana'yı transfer etti
Kulübün resmi internet sitesinden Giorgia Sottana için, "Giorgia Sottana'ya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
 

GIORGIA SOTTANA KİMDİR?


Doğum Tarihi: 15.12.1988
Doğum Yeri: Treviso
Boy: 1.78
Kilo: 70
Pozisyon: PG-SG

Oynadığı Takımlar:
2004-2011 Reyer Venezia
2011-2012 Cras Taranto (İtalya)
2012-2017 Famila Schio (İtalya)
2017-2018 BLMA (Fransa)

2017-2018 Euroleague Women İstatistikleri:
12.8 Sayı - 1.7 Rib - 3.8 Asist

Eurobasket 2017 - İtalya Milli Takımı İstatistikleri:
13.4 Sayı - 2.7 Rib. - 2.9 Ast

Başarıları:
6 İtalya Kupası: 2007/08 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2016/17
5 İtalya Şampiyonluğu: 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16
4 İtalya Süper Kupası: 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17
2 Süper Kupa MVP'si: 2011/12 - 2014/15
1 İtalya Ligi MVP'si: 2011/12
Eurobasket En iyi 2. Beşi: 2013 (İtalya)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Batshuayi, Sevilla yolunda

Batshuayi, Sevilla yolunda
Kevin Gameiro Fenerbahçe'ye yakın!

Kevin Gameiro Fenerbahçe'ye yakın!
17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan yoğun bakımda!

17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan yoğun bakımda!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Denys Boyko'yu KAP'a bildirdi
Henrikh Mkhitaryan ve Marouane Fellaini'de sıcak gelişme!

Henrikh Mkhitaryan ve Marouane Fellaini'de sıcak gelişme!
Trabzonspor Remy’ye kancayı taktı

Trabzonspor Remy’ye kancayı taktı
Fenerbahçe Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i aldı!

Fenerbahçe Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i aldı!
Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı

Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı
Beşiktaş'ın yeni kampanyası: Gel gel yine gel. Ne olursan ol yine gel

Beşiktaş'ın yeni kampanyası: Gel gel yine gel. Ne olursan ol yine gel
Arda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

Arda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı
Ali Koç: ‘Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de aday olalım’

Ali Koç: ‘Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de aday olalım’