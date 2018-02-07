Fenerbahçe - Giresunspor (Canlı anlatım)

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Aykut Kocaman tribünde



FENERBAHÇE'NİN KUPA SERÜVENİ

Haber Merkezi

Giresunsporlu Onur sağ kanattan ortayı içeri yaptı ancak Mehmet Topal ceza sahası içinde topu karşıladı.Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Samed Karakoç sağ kanatta rakibine baskı yaptı ve topu çaldı, ardından pasını içeri çevirdi ama savunma topa ayak koydu.Aatif'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao rakibini geçip şut çekmek isterken savunmadan kritik müdahale geldi ve golcü oyuncuya şut izni verilmedi.İkinci yarı başladıFenerbahçe atağında Eljif Elmas, Aykut Demir'i geçmek isterken yerde kaldı ve Giresunsporlu Aykut bu pozisyon sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçe, ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı.GOL! Fenerbahçe Aatif'la golü buluyor 2 - 1. Fenerbahçe Aatif'ın ceza sahası yay civarından vuruduğu güzel vuruşla öne geçiyor.Hasan Ali'nin sol taraftan kullandığı korner vuruşunda ön direğe hareketlenen Fernandao kafayı vurdu. Top az farkla dışarı çıkıyorŞener Özbayraklı, yine sağ kanattan hareketlendi ve çizgiye indi ancak rakibini geçemedi ve ortayı yapamadı. Devamında top auta gitti.GOL! Fenerbahçe Samed'le golü buluyor 1 - 1. Sağ kanattan Dirar'ın ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Fernandao topa dokunamadı, arkaya açılan topa Samed boş pozisyonda vurdu ve topu ağlara yolladı. Fenerbahçe, Giresunspor karşısında skoru 1-1'e getiriyor.GOL! Giresunspor golü buluyor 1 - 0. Biraz önce gole yaklaşan Giresunspor bu kez golü buldu. Ahmad Abed'in ceza sahasına gönderdiği derinlemesine topta Dialiba ceza sahası içinde topla buluştu, Kameni çıktı ama Dialiba'nın sol çaprazdan vuruşu ağlarla buluştu.Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. İçeri gönderilen topa kafayı Samed vurdu ama kaleci Anıl topu çıkardı.Giresunspor sol kanattan geldi. Dialiba çizgiye inip ortayı yaptı ama top doğrudan auta gitti.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarGençlerbirliği ile oynanan Süper Lig mücadelesinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Aykut Kocaman, karşılaşmayı locadan takip etti.Kameni, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Oğuz Kağan, Eljif Elmas, Dirar, Samed, Aatif, FernandaoAnıl, Aykut, Abdülkerim, Onur, Dodo, Recep, Hüsamettin, Muhammet, Ahmad, Sinan, DialibaTürkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla yenerek, son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 2-0 ve 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.Sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, yarı finale yükselmesi durumunda Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinde turu geçen takım ile karşılaşacak.