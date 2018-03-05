Fenerbahçe gol yiyince canlı yayında dondu kaldı

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Erdinç Şahin

24. haftasında'a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-Lacivertliler evinde en son ligin 4. haftasında3-2 mağlup olmuştu ve bu sonuçla 20 maç sonra90 dakikayı mağlup tamamladı.Fenerbahçe'nin Akhisar maçını kazanacağını hatta şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu iddia eden yorumcular ters köşeye yattı. Özellikle A Spor'da yayınlanan programdaç'un "şampiyon olacak" sözlerinin ardından'nın ikinci golü kalesinde görmesi, stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.Fenerbahçe geçtiğimiz haftada da deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 kaybetmişti. Ülker Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Teleset Mobilya Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Serginho, 35'te Muğdat Çelik ve 59. dakikada Larsson kaydetti. Ev sahibi Fenerbahçe'nin golleri ise 57. dakikada Giuliano ve 67. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.