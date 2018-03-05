Fenerbahçe gol yiyince canlı yayında dondu kaldı

Spor Toto Süper Lig'in
24. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Teleset Mobilya Akhisarspor
'a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-Lacivertliler evinde en son ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir'e
3-2 mağlup olmuştu ve bu sonuçla 20 maç sonra Kadıköy'de
90 dakikayı mağlup tamamladı.
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Fenerbahçe'nin Akhisar maçını kazanacağını hatta şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu iddia eden yorumcular ters köşeye yattı. Özellikle A Spor'da yayınlanan programda Mehmet Emin Ulu
ç'un "Fenerbahçe
şampiyon olacak" sözlerinin ardından Kanarya
'nın ikinci golü kalesinde görmesi, stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı.
İşte o anlar:
Fenerbahçe geçtiğimiz haftada da deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 kaybetmişti. Ülker Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Teleset Mobilya Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Serginho, 35'te Muğdat Çelik ve 59. dakikada Larsson kaydetti. Ev sahibi Fenerbahçe'nin golleri ise 57. dakikada Giuliano ve 67. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.
Erdinç Şahin