Fenerbahçe - Göztepe (Canlı anlatım)

14.DK:





FENERBAHÇE 6 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Haber Merkezi

Leo Schwechlen ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Volkan Demirel topu kontrol ediyorFenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe, Tayfur Bingöl ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.GOL!Fenerbahçe Fernandao'yla öne geçiyor.Fenerbahçe takımından İsmail Köybaşı orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.Maç başladı! Her iki takıma da başarılarVolkan Demirel - Mauricio İsla - Martin Skrtel - Roman Neustadter - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Aatif - Nabil Dirar - Giuliano - FernandaoBeto - Tanju Kayhan - Kadu - Milos Kosanovic - Leo Schwechlen - Andre Castro - Halil Akbunar - Selçuk Şahin - Tayfur Bingöl - Yoan Gouffran - Adis JahovicKadıköy’de taraftarının da desteğini arkasına alması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın öğrencileri, evinde son 6 karşılaşmayı da kaybetmedi.Süper Lig’in ikinci yarısını Göztepe karşılaşması ile açacak olan Sarı-Lacivertliler’i eksik oyuncular nedeniyle zorlu bir maç bekliyor. Fenerbahçe’de Vincent Jannsen, Şener Özbayraklı ve Luis Neto sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.