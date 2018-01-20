Fenerbahçe - Göztepe (Canlı anlatım)

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27.DK:
Leo Schwechlen ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Volkan Demirel topu kontrol ediyor
19.DK:
Fenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe, Tayfur Bingöl ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.
14.DK:
GOL!
Fenerbahçe Fernandao'yla öne geçiyor.
7.DK:
Fenerbahçe takımından İsmail Köybaşı orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.
1.DK:
Maç başladı! Her iki takıma da başarılar
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Volkan Demirel - Mauricio İsla - Martin Skrtel - Roman Neustadter - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Aatif - Nabil Dirar - Giuliano - Fernandao
Göztepe'nin ilk 11'i:
Beto - Tanju Kayhan - Kadu - Milos Kosanovic - Leo Schwechlen - Andre Castro - Halil Akbunar - Selçuk Şahin - Tayfur Bingöl - Yoan Gouffran - Adis Jahovic
Fenerbahçe'den Afrin Operasyonu paylaşımı
Fenerbahçe tribünlerinin koreografisi
FENERBAHÇE 6 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR
Kadıköy’de taraftarının da desteğini arkasına alması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın öğrencileri, evinde son 6 karşılaşmayı da kaybetmedi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Süper Lig’in ikinci yarısını Göztepe karşılaşması ile açacak olan Sarı-Lacivertliler’i eksik oyuncular nedeniyle zorlu bir maç bekliyor. Fenerbahçe’de Vincent Jannsen, Şener Özbayraklı ve Luis Neto sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Haber Merkezi