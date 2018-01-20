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Fenerbahçe - Göztepe (Canlı anlatım)

Süper Lig ikinci yarısının ilk haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi konuk ediyor

20 Ocak 2018, Cumartesi 19:34
Fenerbahçe - Göztepe (Canlı anlatım)
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27.DK: Leo Schwechlen ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Volkan Demirel topu kontrol ediyor

19.DK:  Fenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe, Tayfur Bingöl ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

14.DK: GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla öne geçiyor. 



7.DK: Fenerbahçe takımından İsmail Köybaşı orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.

1.DK: Maç başladı! Her iki takıma da başarılar

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan Demirel - Mauricio İsla - Martin Skrtel - Roman Neustadter - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Aatif - Nabil Dirar - Giuliano - Fernandao

Göztepe'nin ilk 11'i:
 
Beto - Tanju Kayhan - Kadu - Milos Kosanovic - Leo Schwechlen - Andre Castro - Halil Akbunar - Selçuk Şahin - Tayfur Bingöl - Yoan Gouffran - Adis Jahovic

Fenerbahçe'den Afrin Operasyonu paylaşımı



Fenerbahçe tribünlerinin koreografisi



FENERBAHÇE 6 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR


Kadıköy’de taraftarının da desteğini arkasına alması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın öğrencileri, evinde son 6 karşılaşmayı da kaybetmedi.


FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK


Süper Lig’in ikinci yarısını Göztepe karşılaşması ile açacak olan Sarı-Lacivertliler’i eksik oyuncular nedeniyle zorlu bir maç bekliyor. Fenerbahçe’de Vincent Jannsen, Şener Özbayraklı ve Luis Neto sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. 

 


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